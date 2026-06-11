梅雨幫解渴！全台水庫進帳3.9億噸「南部最多」 德基蓄水率近93％

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根據經濟部水利署統計，自4日至11日止， 本波降雨已為全臺主要水庫帶來約3.9億噸預估入流量。（圖／經濟部水利署提供）

受梅雨滯留鋒面影響，全台近日持續降雨，不僅為各地帶來明顯雨勢，也讓水庫蓄水量大幅增加。根據經濟部水利署統計，自4日至11日止，本波降雨已為全臺主要水庫帶來約3.9億噸預估入流量，有效挹注水庫蓄水。其中，臺南地區主要水庫集水區降雨效益尤為顯著。

從區域分布來看，此波降雨對南部水情改善最為顯著。水利署預估，南部水庫總計可增加約1億5480萬噸水量，占全台總入流量41.8％；北部水庫預估增加1億1030萬噸，中部水庫則約增加1億500萬噸，顯示南部地區受惠程度最大，有助紓解長期供水壓力。

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若以單一水庫系統觀察，入流量增加最多的是曾文與烏山頭水庫聯合運用系統，預估可獲得約8800萬噸水量，占全台總入流量近四分之一。根據水利署最新資料，曾文水庫蓄水率已回升至17.55％，烏山頭水庫則達25.81％，聯合運用系統整體蓄水率逐步逼近兩成。在後續集水區來水持續挹注下，蓄水情況仍有進一步改善空間。

另外，南化水庫預估可增加4760萬噸水量，目前蓄水率已回升至45.87％；北部重要水源石門水庫則預估進帳5600萬噸水量，目前蓄水率維持在76.91％，整體供水狀況穩定。中部方面，台中市重要水源德基水庫蓄水情況持續攀升，成為本波降雨受惠水庫之一。

根據水利署11日水情資料，德基水庫水位達1404.91公尺，有效蓄水量增至1億6879萬噸，蓄水率達92.97％。相較10日蓄水率89.57％，單日增加3.4個百分點，蓄水量增加超過600萬噸。由於氣象署預估近期鋒面影響仍將持續，若後續降雨如預期發展，德基水庫蓄水率有望於本週末突破95％，創下今年以來新高紀錄。

水利署指出，德基水庫為大甲溪流域的重要多功能水庫，肩負水力發電、民生及農業用水調節，以及防洪等多重任務，其運作以穩定供水為優先目標，同時兼顧發電需求，是中部地區重要的水資源與電力供應樞紐。隨著近期降雨持續挹注，全台主要水庫蓄水狀況明顯改善，也為即將到來的夏季用水需求增添保障。

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