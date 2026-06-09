梅雨彈大補水！全台水庫進帳2億噸 「這裡」下最多但還在渴
這波梅雨鋒面帶來豐沛雨量，通勤族每天溼答答、不少地方有積水困擾，但對水庫來說可是好事一樁，水利署統計，自梅雨鋒面靠近的6月4日至今（9）日，全台水庫可進帳超過2億噸的水，第一名是曾文-烏山頭水庫系統，第二名是石門水庫，第三名是南化水庫，寶二水庫則是滿到要放水。
目前蓄水量充足的大多在中北部，包括新竹的寶山水庫、永和山水庫，基隆的新山水庫都超過九成，大台北的翡翠、石門超過七成。
而全台最大的曾文水庫，在6月初蓄水率一度跌破一成大關，下游烏山頭水庫更驚現庫底乾裂、部分水上光電板觸底的狀況，導致外界擔憂嘉南灌區的二期稻作。
不過這波梅雨來得及時，水利署南區水資源分署數據顯示，今日到晚間9點，曾文水庫集水區單日累積79.7毫米，已接近大雨等級，曾文水庫的水位標高為198.06公尺，蓄水率攀升至14.94%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾8500萬立方米。
供應民生用水的南化水庫，水位標高來到166.45公尺，有效蓄水量為2941萬立方米，蓄水率回升至35.95%。
水利署發言人王藝峰表示，近期鋒面帶來的降雨對南部水情有幫助，且根據氣象署預估，降雨可能持續到11日以後，可望為水庫帶來更多進帳，希望這2座水庫合計蓄水量能達到5成，會比較安心。
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