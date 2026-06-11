梅雨彈炸南部「曾文水庫有望補滿？」專家揭真相

生活中心／駱瑩倫報導

梅雨鋒面本週持續影響台灣，各地降雨明顯增加，也讓原本緊繃的水情暫時獲得紓解。根據水利署統計，此波降雨已替全台水庫挹注約3.9億噸水量。不過外界也出現疑問：南部雨勢不小，有機會把水庫水位「補滿」嗎？對此氣象粉專「台灣颱風論壇」回應：「曾文是全台最大的水庫捏⋯怎麼大家都要求它下一場雨就要漲停。」引發網友熱議。

有網友在社群平台Threads指出，台南永康連日降雨不停，雨量感覺相當充沛，因此好奇「這週有可能把水庫補滿嗎？這幾天的雨下得很認真耶！」相關討論也隨之延燒。不少網友紛紛留言表示，「曾文水庫一次裝滿很可怕好嗎」、

「曾文水庫要用這幾天補滿，南部可能會先淹水」、「這週要滿的話，我可能要划船上班」、「曾文水庫如果短時間補滿，那附近應該就水災了」、「一場雨水庫就滿的話⋯在永康的我應該也要⋯咕嚕」、「它現在已經很厲害了」、「水庫一次灌滿會減少水庫壽命，莫拉克已經示範過了」等等。

廣告 廣告

曾文水庫

網友針對「曾文水庫是否可能一下子補滿」進行討論。（圖／翻攝自Threads）





針對相關討論，「台灣颱風論壇」也在留言區補充指出，「曾文是全台最大的水庫捏⋯怎麼大家都要求它下一場雨就要漲停。」強調水庫補水需看集水區整體降雨與逕流條件，並非單靠幾場雨就能快速「滿庫」，也不宜用短期降雨來期待蓄水大幅增加。

曾文水庫

曾文水庫目前蓄水率約19.3%。（圖／水利署）





水利署資料顯示，目前仁義潭水庫蓄水率約37.3%，烏山頭水庫約31.6%，南化水庫約45.9%，牡丹水庫則達61.1%。而全台最大、備受關注的曾文水庫目前蓄水率約19.3%。至於阿公店水庫，因6月1日至9月10日進入空庫防淤期，目前維持不蓄水狀態，水位為0%。

曾文水庫

自6月4日起受梅雨鋒面與西南氣流影響，截至11日上午7時止，全台水庫累計進帳約3.9億噸水量。（圖／水利署）





水利署進一步說明，自6月4日起受梅雨鋒面與西南氣流影響，截至11日上午7時止，全台水庫累計進帳約3.9億噸水量，其中南部主要水庫已有明顯回升。以曾文及烏山頭水庫為例，蓄水量已從約5397萬噸增加至1億380萬噸，成長接近5000萬噸；南化水庫也由1710萬噸提升至3753萬噸，增加超過2000萬噸。不過部分降雨形成的逕流仍持續匯入庫區，後續蓄水量仍有進一步上升空間。

原文出處：梅雨彈狂炸南部「曾文水庫有望補滿？」 內行搖頭喊1事很可怕⋯專家揭真相

更多民視新聞報導

全台瘋找「陳美琪」奇蹟回家 50萬懸賞金結局曝

正妹接機「推車摸到眼鏡蛇」 崩潰喊：命差點沒了

雨還「梅」下完！第二波「這天起」再炸5天

