梅雨挹注估全台進帳2.5億噸 曾文烏山頭蓄水率回升
（中央社記者謝怡璇台北9日電）鋒面夾帶西南氣流帶來豐沛雨量。水利署表示，此波降雨預計可提供近2.5億噸水量，約1.3億噸水已入庫。其中，南化、曾文及烏山頭水庫預估入流量合計超過8000萬噸。
據水利署統計，4日上午7時至9日下午3時，此波降雨預計可提供近2.5億噸水量，其中約有1.3億噸水已入庫，未來入庫預計約有1.1億噸。其中南部主要水庫預估入流量，蘭潭及仁義潭水庫約470萬噸、曾文及烏山頭水庫約5000萬噸、南化水庫約3150萬噸。
水利署說明，上述統計期間，蘭潭及仁義潭水庫已自653萬噸回升至854萬噸、曾文及烏山頭水庫自5397萬噸回升至7934萬噸、南化水庫自1710萬噸回升至2856萬噸。
據水利署官網顯示，截至上午7時，烏山頭水庫蓄水率為18.4%、南化水庫為33.3%；截至下午5時，曾文水庫蓄水率為14.2%。
另外，據水利署官網顯示，截至下午4時，高屏攔河堰濁度約3400NTU。水利署說明，尚未達濁度警戒值10000NTU，目前台水公司尚可視淨水場處理能力穩定取水。
水利署表示，為及早因應高屏溪高濁度情境，南水分署已啟用南化高屏聯通管輸水每日25萬噸，且目前興田、溪埔及大泉等伏流水設施啟用協助供水約每日28.5萬噸，伏流水仍有調度餘裕尚未全面啟動，將視高屏溪濁度變化及供水需求機動投入運轉。
並且搭配既有地下水備援水源約每日45萬噸及南化高屏聯通管適時調度最大約每日40萬噸水量，不會因高屏溪濁度升高影響供水穩定。（編輯：翟思嘉）1150609
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