梅雨挹注水庫3.9億噸水量 全臺供水穩定至9月底

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記者郭曉蓓／臺北報導

經濟部水利署今（11）日在行政院會進行「供水情勢及梅雨影響」報告指出，在這波梅雨來臨前，透過「珍珠串計畫」跨區調度總量5.2億噸水源，並利用水庫出水總量管制、農業加強灌溉管理、產業節水等措施，節水效益達11億噸。今年梅雨雖較歷年平均偏晚，但近期鋒面降雨已為全臺水庫帶來約3.9億噸水量挹注，目前全臺公共用水可穩定供應至9月底並保有約1個月安全蓄水量，政府也會持續強化防汛整備。

水利署指出，近年持續推動的「珍珠串計畫」已成為穩定供水的重要基礎設施。今年以來，全臺跨區調度總量已達5.2億噸，其中包括北部板二計畫、桃竹幹管，中部鯉魚潭支援苗栗及雲彰支援嘉義，以及南部曾文水庫支援南化、高雄清水北送臺南與曾文、烏山頭水庫支援嘉義等調度措施，充分展現區域聯通管網「水多支援水少」的調度效益。目前珍珠串計畫16條管線已完成10條，其餘6條工程持續推動中，未來完成後將進一步提升全臺水資源調度彈性與供水韌性。

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水利署表示，今年冬雨偏少且梅雨偏晚，在本波梅雨來臨前，全臺主要水庫集水區降雨量僅約歷年同期5至7成。為因應水情挑戰，政府自去年6月起即超前部署，透過跨區調度、水庫出水總量管制、農業加強灌溉管理、產業自主節水及多元水源運用等措施，累計節水效益已達11億噸。其中，今年枯水期間「曾文南化聯通管」輸送2,000萬噸水量至南化水庫，使南化水庫在6月4日蓄水量最低點，仍保有約1,700萬噸蓄水量，免除探底危機；並運用高雄清水北送臺南約2,500萬噸，大幅提升區域水源調度效益，民生用水及農業一期作供灌需求。

今年梅雨影響方面，水利署表示，這波梅雨總計帶來約3.9億噸水量，其中挹注曾文及烏山頭水庫超過4,900萬噸、南化水庫超過2,000萬噸，稍微舒緩南部地區水情。此外，本週受滯留鋒面及西南氣流影響，經濟部已於6月8日成立應變小組，並與地方政府保持密切聯繫。目前全臺公共用水可穩定供應至9月底並保有約1個月安全蓄水量，農業一期作也已陸續完成供灌。

行政院長卓榮泰聽取報告後表示，這波梅雨來勢洶洶，交通部中央氣象署啟動「大規模豪雨加強作業」，經濟部已開設應變小組，在各縣市預布1,792臺大型移動式抽水機，目前27處積淹水已在短時間內退水。後續幾天，天氣仍呈現不穩定且易有強降雨，請各相關部會持續加強整備及因應，並與各地方政府密切合作，掌握第一時間正確資訊，做好因應準備。

經濟部水利署在行政院會後記者會上說明「供水情勢及梅雨影響」報告內容。（記者陳彥陵攝）

經濟部水利署在行政院會後記者會上說明「供水情勢及梅雨影響」報告內容。（記者陳彥陵攝）