梅雨挹注解南部水庫危機 卓榮泰讚珍珠串計畫
近期梅雨鋒面帶來豐沛降雨，為全台水庫挹注約3.9億噸水量，其中南部曾文、烏山頭及南化水庫水位明顯回升。行政院長卓榮泰11日表示，今年冬雨創新低，但透過「珍珠串計畫」跨區調度水源，搭配各項節水措施，成功穩定供水，他強調政府後續將加強防汛整備與應變工作。
近期梅雨鋒面為全台水庫帶來約3.9億噸進水量，南部水情明顯回穩。行政院長卓榮泰11日在行政院會中表示，今年冬雨創新低，全台降雨量僅歷年平均5至7成，在這波梅雨來臨前，經濟部、農業部、國科會及地方政府密切合作，透過珍珠串計畫跨區調度水源，讓台南南化水庫免於「探底」危機，顯示珍珠串計畫已具成效，行政院發言人李慧芝轉述說：『(原音)透過珍珠串計畫，跨區排程總量5.2億噸的水源，並且利用水庫的出水總量管制，還有農業加強灌溉管理以及產業節水等措施，節水效益達到了11億噸，尤其在水情吃緊的南部地區曾文水庫從今年1月23日開始，藉由曾文南化連通管輸送了2千萬噸的水量到南化水庫，使得南化水庫在6月4日蓄水量到達最低點的時候，依然保有1千7百萬噸的蓄水量，免除了探底的危機。』
經濟部水利署長林元鵬表示，這波梅雨帶來約3.9億噸降雨量，其中曾文及烏山頭水庫增加超過4千9百萬噸蓄水量，南化水庫增加超過2千萬噸，對南部水情有明顯助益。目前台南地區曾文、南化及烏山頭三座水庫蓄水量已由原本約7千萬噸回升至1.4億噸，後續仍有水量持續流入，預估可望達到2億噸。
林元鵬指出，珍珠串計畫目前已有16條重要幹管，其中10條已完工、6條持續興建中。透過跨區調度機制，去年豐水期時可將南化水庫多餘水量調送至曾文水庫儲存；今年枯水期則由高雄支援台南用水，加上曾文水庫支援南化水庫調度，展現供水韌性。
卓榮泰也提醒，梅雨雖然緩解水情，但防汛工作不能掉以輕心。中央氣象署已啟動大規模豪雨加強作業，經濟部8日成立應變小組，並在各縣市預置1,792台大型移動式抽水機。近期豪雨期間全台共出現27處積淹水，目前均已在短時間內退水。
卓榮泰要求相關部會持續掌握水情與天候變化，並與地方政府密切合作，做好各項防汛整備與應變工作。他也感謝所有投入防汛工程與整備工作的同仁，並要求各工程單位落實施工安全管理，降低作業風險，確保第一線工作人員安全。
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