梅雨暫歇「只是空檔期」！專頁揭「鋒面再北抬」1區域先開轟

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生活中心／綜合報導

連日襲台的梅雨鋒面終於稍微減弱，不少地區今（10）日下午雨勢明顯趨緩，甚至一度露出空檔，不過民眾恐怕還不能太快鬆口氣！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，本波鋒面其實尚未完全遠離台灣，預計11日起將再度逐漸北上，南部地區降雨機率率先提高，週末前後還有新一波降雨影響機會。





梅雨暫歇「只是空檔期」！專頁揭「週四鋒面再北抬」1區域先開轟

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天下午至11日清晨將是本波降雨難得的空檔期。（圖／翻攝自中央氣象署）





中央氣象署指出，受到滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽影響，今天西半部、東南部及東部山區仍有短暫陣雨或雷雨，部分地區有局部大雨機率，東南部及南部山區甚至不排除出現短延時豪雨，其餘地區也有零星降雨發生，對此，「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文指出，梅雨鋒面及主要雲雨帶已持續往東、往南移動，大部分雲系已脫離台灣，因此從今天（10日）下午至明天（11日）清晨，將是本波降雨的空檔期，各地雨勢也將明顯趨緩。

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梅雨暫歇「只是空檔期」！專頁揭「週四鋒面再北抬」1區域先開轟

粉專也提醒，週末梅雨有機會再度報到，未來幾天降雨時程仍可能持續調整。（圖／翻攝自臉書@台灣颱風論壇｜天氣特急）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也強調，鋒面並未完全遠離，目前鋒面東段持續向東移動，西段則仍在巴士海峽附近擺盪，預估11日將再度逐漸北上，並率先接近台灣南部，隨著西南風重新增強並持續輸送水氣，南部降雨機率將再次提高，其餘地區則以午後雷陣雨為主，局部地區仍有出現較大雨勢的機會。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，持續追蹤預報的民眾應該會發現，這次降雨空檔出現的時間，以及鋒面再度北上的時程，都比前幾天預估來得更早一些，背後原因則是反映出梅雨季天氣系統變化快速，「即使只有一天左右的差異，預報結果都可能出現明顯調整」，此外，粉專也透過Threads提醒，今天午後大部分地區的雨勢將暫時停歇，讓人感覺早上的狂風暴雨彷彿只是一場夢，但實際上這波梅雨還沒有結束，「週末梅雨會再回來」。





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