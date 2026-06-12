梅雨最後2階段降雨「降雨熱區曝光」！高溫炎熱天氣這時回歸

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生活中心／黃依婷報導

鋒面逐漸北抬水氣偏多，西半部地區降雨機率仍偏高。（圖／翻攝自氣象報馬仔）

今（12）日鋒面影響，臺灣中南部地區有陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨。明（13）日鋒面北移至臺灣北部海面，清晨臺灣各地及澎湖、金門、馬祖仍有零星短暫陣雨。氣象粉專也示警，這天起將回歸高溫炎熱的天氣。

氣象粉專「氣象報馬仔」發文，隨著鋒面逐漸北抬，水氣偏多，西半部地區降雨機率仍偏高，各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，夜間至清晨期間近海暖濕氣流與陸風輻合，中南部地區須留意晨間大雨發生機率，雨勢來得快又急特性，外出請記得攜帶雨具。

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「氣象報馬仔」表示，週日及週一西南風再度增強，中南部成為降雨熱區，尤其嘉義以南及各山區午後須留意短延時強降雨，今年梅雨季也將逐步邁入尾聲，預計下週三起太平洋高壓將重新西伸並逐漸增強，台灣附近環境將再度轉受高壓控制，降雨範圍明顯縮減，有望回歸典型夏季天氣型態，各地白天高溫炎熱，外出請做好防曬並適時補充水分。

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