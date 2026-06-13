新北、基隆大雨特報！梅雨未結束 午後慎防強對流、雷擊

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梅雨滯留鋒面影響，中央氣象署今天清晨發布新北、基隆大雨特報，基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。氣象專家吳德榮指出，今天滯留鋒在北部海面，各地略好轉、氣溫升。受西南季風的影響，午後仍有強對流發生的機率，需注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。

吳德榮提醒明天（14日）、下周一（15日）滯留鋒略往南移，西南部有劇烈天氣威脅，端午節（19日）至22日各地晴熱如盛夏。

（圖取自中央氣象署網站）

（另開新視窗）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空雲系鬆散，北部有弱降水回波，伴隨局部降雨，桃園及高雄有濃霧。中央氣象署也發布濃霧特報，桃園及高雄已出現能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。

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（圖取自中央氣象署網站）

（另開新視窗）

吳德榮根據氣象資料指出，今天各地氣溫，北部攝氏20至30度、中部23至32度、南部23至32度、東部21至33度。

吳德榮說，明天（14日）、下周一（15日）滯留鋒略往南移，挾不穩定的西南季風，迎風面西南部有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的威脅，其他地區亦有機率。

吳德榮說，下周二（16日）至下周四（18日）滯留鋒再北移，未降雨時白天熱；下周二、下周三（17日）仍在西南季風範圍内，迎風面易降雨，午後對流旺盛。下周四西南季風減弱，對流強度有減弱的趨勢。

端午節連續假期自下周五（19日）開始，吳德榮表示，下周五至22日太平洋高壓增強，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。下周三起菲律賓東方有熱帶擾動發展的跡象，增加各國期末模擬的不確定性，待觀察。

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