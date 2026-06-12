梅雨灌4.6億噸 水情穩至9月底

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

梅雨鋒面大大挹注水情，經濟部12日召開水情會議，宣布9月底前全台不缺水。（本報資料照片）

梅雨鋒面大大挹注水情，經濟部12日召開水情會議，確認中北部水情更加穩定，南部也有幫助後，宣布9月底前全台民生公共用水不缺。但這不代表年底前都不用憂慮乾旱，會中討論因中央氣象署預測未來一季降雨正常至偏少，後續降雨及颱風仍有變數，要求各單位仍須管控供水，把水庫盡量蓄飽。

梅雨與西南氣流進入第9天，各地水庫水位不斷回升，根據經濟部12日統計，全台主要水庫入流量已超過4.6億噸。以曾文及烏山頭喝進1.2億多噸最豐，其次石門水庫6720萬噸、南化5900萬噸。至於中部的日月潭（含霧社）、德基也都超過3500萬噸，北中南都有收穫。

廣告 廣告

顯現在水位上，本來蓄水量僅個位數的曾文，回到2成後，昨持續破22％，朝3成前進。烏山頭升至4成以上，南化5成5。鯉魚潭逼近7成，新竹寶山、寶二全滿。經濟部長龔明鑫肯定，南部的水情有好轉，但還是要持續關注，現在預估即便接下來沒有雨，供水到9月底也一定不會有問題。

水利署表示，雖然水量可讓民生等公共用水到9月都不缺，可是10月後還是有變數。因為氣象署看未來一季雨量可能偏少，颱風是否如期報到是變數，管理單位還是要做可能接下來無雨打算，節省各類用水，水庫有蓄水機會就趕快存滿。

嘉南二期稻作因曾文與烏山頭兩水庫，合計蓄水量已回升至1.3億噸以上，一、二灌區可以優先施作，第三至第六組灌區仍需視後續降雨、水庫進水狀況決定。水利署強調，農業用水會優先動用川流水及埤塘，其次才是水庫。