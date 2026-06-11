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即時中心／温芸萱報導

行政院長卓榮泰今（11）日在院會表示，今年遭遇史上少雨冬季，全國水庫集水區降雨量僅歷年5至7成，但透過「珍珠串計畫」跨區調度5.2億噸水源，以及節水與灌溉管理措施，累計創造11億噸節水效益。近期梅雨帶來約3.9億噸降雨，挹注曾文、烏山頭及南化水庫超過6,900萬噸水量，暫時舒緩南部水情。卓榮泰強調，防汛工作不能鬆懈，目前已預布1,792台大型抽水機因應豪雨風險，並要求加強工程安全管理。

梅雨挹注3.9億噸水量 卓榮泰：南部水情暫獲舒緩

卓榮泰今日在行政院會聽取「供水情勢及梅雨影響」報告後表示，今年遭遇史上罕見少雨情況，冬季降雨量僅達歷年平均的5至7成，但在中央與地方攜手合作下，透過跨區調度、節水管理及產業節水等措施，成功穩定供水，並在近期梅雨挹注下，讓南部水情獲得一定程度緩解。

「珍珠串計畫」跨區調度5.2億噸 穩住供水命脈

接著，卓榮泰指出，在梅雨來臨前，經濟部結合農業部、國科會及地方政府推動「珍珠串計畫」，透過跨區調度累計運用5.2億噸水源，並搭配水庫出水總量管制、農業灌溉管理及產業節水措施，累積節水效益高達11億噸。

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其中，南部水情最為吃緊時，曾文水庫自1月23日起透過曾文南化聯通管輸送約2,000萬噸水量至南化水庫，使南化水庫即使在6月4日蓄水量降至最低點時，仍保有約1,700萬噸蓄水量，成功避免探底危機。

同時，卓榮泰也要求經濟部持續推動水庫珍珠串調度系統，目前16條重要調度幹管中仍有6條建設中，應加速辦理，提升整體水資源調度能力與使用效率。

豪雨防汛不能鬆懈 1792台抽水機預先部署

面對近期鋒面帶來強降雨，卓榮泰表示，中央氣象署已啟動「大規模豪雨加強作業」，本波梅雨累計帶來約3.9億噸降雨量，其中曾文及烏山頭水庫增加超過4,900萬噸蓄水量，南化水庫也進帳超過2,000萬噸，有效紓解南部供水壓力。不過他強調，防汛工作不能因降雨增加而掉以輕心，仍須持續節約用水，並密切掌握後續天候變化。

他指出，經濟部已於6月8日成立應變小組，並在各縣市預先部署1,792台大型移動式抽水機，截至目前已有27處積淹水地區迅速完成退水。由於未來幾天天氣仍不穩定，各部會及地方政府應持續保持警戒，強化整備作業與資訊通報機制。

快新聞／梅雨狂灌3.9億噸水量！南部水庫差點見底 進帳近7000萬噸雨水

烏山頭水庫。（圖／民視新聞資料照）

花蓮搜救案例示警 花生收購亂象

卓榮泰也特別感謝投入防汛工程與救災工作的第一線人員，並提及日前花蓮馬太鞍溪工地主任遭溪水沖走失聯事件，所幸消防人員運用無人機熱顯像技術成功尋獲並平安救出。他要求各工程單位務必以最高標準落實施工安全管理，地方政府也應加強督導，避免類似事件重演。

此外，針對近期花生產地疑似出現刻意壓低收購價格情形，卓榮泰要求農業部、公平會及法務部立即展開聯合稽查，若查獲不法事證，將依法究辦，全力保障農民權益，維護農產品市場交易秩序。

原文出處：快新聞／梅雨狂灌3.9億噸水量！南部水庫危機解除 卓榮泰：防汛不能鬆懈

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