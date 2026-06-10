梅雨狂炸鳳山溪暴漲！驚見黑影暗夜爬堤防 警消海搜竟挖出「神秘基地」

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記者洪正達／高雄報導

鳳山分局搜尋疑似人員落水，沒想到卻意外發現街友的起居空間。（圖／翻攝畫面）

連日梅雨狂炸南台灣，各地溪水暴漲，高雄鳳山溪也成警戒區域，然而10日凌晨，鳳山溪畔卻上演了一場驚魂記，有民眾目擊一名神秘黑影在狂風暴雨中，竟暗夜攀爬走下陡峭的堤防，由於當時水流湍急，目擊者嚇得趕緊報警，深怕慢了一步就會發生滅頂悲劇，但警方趕到時意外發現疑似街友的住處。

鳳山警分局指出，文山派出所於凌晨1點13分接獲報案，指出博愛路與博愛路539巷口有人落水，由於正值梅雨季、溪水暴漲，警方不敢大意，立即派遣線上警網火速趕赴現場，同時通報消防局出動救難人員與搜救工具到場支援。

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警消抵達現場後，在暴雨中手持強光手電筒，沿著湍急的河堤、橋面及周邊死角展開地毯式搜尋，並不時朝著黑暗的溪床呼喊，現場氣氛一度緊繃，所幸經過一番搜查，現場並未聽聞呼救聲，也確認沒有人員落水或受困的跡象。

不過，正當大家鬆了一口氣時，警消進一步探照橋梁下方，卻意外有了驚人發現，該處隱密空間竟擺放著各式生活用品與家當，還留有垃圾與活動痕跡，並進一步發現「祕密基地」，警方研判，應是街友平時用來躲雨、休憩的棲息處，這場「暗夜落水驚魂」最終證實是虛驚一場。

鳳山警分局呼籲，近期因梅雨季帶來強降雨，河床與堤防周邊水流極度湍急、暗藏危機，民眾切勿任意進入危險管制區域，以免發生不可挽回的憾事。

不良行為，請勿模仿！

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