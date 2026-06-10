梅雨狂炸「一下雨就頭痛」患者暴增！ 中醫揭天氣病原因
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
梅雨狂轟炸，雨勢沒完沒了，不少民眾也開始出現症狀，只要一下雨，頭就開始隱隱作痛，甚至出現偏頭痛、頭暈、疲倦、注意力不集中等症狀，中醫師門診觀察就發現，近期因頭痛就診患者明顯增加，且許多人都有共同特徵：天氣一變就開始不舒服，尤其在連續降雨、氣壓下降的期間最為明顯，中醫師指出這種「天氣病」背後往往是身體整體調節能力下降發出的警訊。
中醫師吳宛容表示，從現代醫學角度來看，偏頭痛與氣壓變化確實存在密切關聯。當鋒面來臨時，大氣壓力下降，可能影響腦部血管收縮與擴張的調節，加上溼度升高、自律神經波動，容易刺激疼痛神經，引發頭痛發作。
從中醫角度來看，這類現象並不單純只是頭部問題，而是身體整體調節能力下降所發出的警訊。且女性患者比例往往高於男性，尤其月經前後、產後、更年期等荷爾蒙變化較大的時期，身體對氣候變化的敏感度會明顯提高，更容易出現反覆性偏頭痛。
吳宛容解釋，中醫認為「頭為諸陽之會」，人體陽氣運行是否順暢，與頭部健康息息相關。當外界溼氣過重時，溼邪容易侵犯人體，阻礙氣血運行，尤其原本體質較虛弱、脾胃功能不佳、經常熬夜或壓力大的族群，更容易受到影響。
吳宛容表示，門診中常見患者除了頭痛之外，還伴隨頭重如裹、昏沉倦怠、肩頸僵硬、四肢沉重、消化不良等症狀。這類情況在中醫看來，多與體內溼氣累積有關。當外在環境濕度增加，內外濕邪相互影響，便容易誘發各種不適。
此外，吳宛容說，許多偏頭痛患者平時工作壓力大、情緒緊張、長時間使用3C產品，再加上睡眠不足，使得肝氣鬱結、氣血循環受阻。一旦遇到天氣變化，就像壓垮駱駝的最後一根稻草，頭痛便容易突然發作。
吳宛容表示，面對天氣引起的頭痛問題，中醫治療並非只是止痛而已，而是透過整體調理改善體質。臨床上會根據患者體質與症狀，運用中藥、針灸、耳針等方式調節自律神經、促進氣血循環、改善濕氣代謝，藉此降低頭痛發作頻率與強度。日常保養也十分重要，建議在連續陰雨期間應避免熬夜，維持規律作息，因為睡眠不足是誘發偏頭痛的重要因素之一，同時應適度運動，促進身體代謝溼氣，即使下雨天也可在室內進行伸展、瑜伽或簡單有氧運動。
要注意的是！吳宛容提醒，雖然大部分因天氣變化引起的頭痛屬於功能性問題，但若出現劇烈爆炸性頭痛、視力突然改變、手腳無力、說話不清楚、意識改變等情況，仍應立即就醫檢查，以排除腦血管疾病等嚴重問題。
照片來源：CNEWS資料照
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
明天天氣鋒面回馬槍 西半部防雷陣雨 未降雨前偏熱
中央氣象署表示，今天鋒面南移，各地天氣稍回穩，但明、後天（11、12日）鋒面再往北，西半部地區、東半部山區留意局部大雨或雷雨；北部高溫約攝氏25至28度，中南部為28至31度，未降雨前偏熱。下波鋒面周日、下周一（14、15日）接近影響台灣，中南部仍要留意局部大雨或豪雨發生。
梅雨估全台水庫進帳3.7億噸 烏山頭蓄水率重回兩成
梅雨帶來連日大雨，據水利署統計，4日上午7時至10日下午3時，此波降雨可提供全台主要水庫約3.7億噸水量，約2億噸水已入庫。其中，南化、曾文及烏山頭水庫預估入流量合計超過1.3億噸，烏山頭水庫蓄水率更時隔15天站回2成，預估可持續回升。
台積電明除息 大盤估約蒸發48點
台積電（2330）明（10）日除息，每股配發現金股利6元，加權股價指數也會在一開盤就先「蒸發」49點。
影/王義川大型翻車現場！「刪1億」徐巧芯支持、林佳龍驚呆…不退讓秒變保留
立法院外交及國防委員會今（10）日審查今年度外交部預算，民進黨立委王義川針對國民黨主席鄭麗文訪問大陸費用302萬元送民主基金會核銷，嗆刪民主基金會1億元預算，外交部長林佳龍驚慌急回：「請保留！」王義川再秒答：「沒問題！」
美伊衝突升溫！川普怒轟伊朗「光說不練」：將讓他們付出代價
美國與伊朗爆發新一波軍事衝突，雙方在荷姆茲海峽與中東多處基地展開報復性空襲。美國總統川普隨後在社群媒體發文，痛批伊朗在談判中拖延時間，直言對方「光說不練」，並警告伊朗將為此付出慘痛代價。
台股狂瀉1478點失月線！專家示警明日若無黃金交叉恐長期修正
台股今（10）日加權指數終場狂瀉1478點，以全日最低點43225點作收，失守43349點月線防線。由於市場擔憂美國5月消費者物價指數（CPI）即將公布，台指期多頭持續潰散，截至傍晚盤中一度續殺841點，最低下探42526點。專家指出，核心問題仍在於台股本身漲多後的修正與籌碼沉澱需求，大盤若要轉強，指標必須在50附近重新完成黃金交叉，不然修正的時間恐將拉長。
黃仁勳稱「我不戴手錶」逼瘋劉在錫！ 遭爆私下戴4000萬「手腕上豪宅」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前登上韓國熱門綜藝節目，在與主持人劉在錫互動時，霸氣宣稱自己因為「不在乎時間、專注當下」而不戴手錶，引發全場爆笑，節目片段也在網路上瘋傳。然而，隨後有眼尖網友發文「起底」，指出黃仁勳並非全然不戴錶，其私下曾配戴一只市值高達新台幣近4000萬元的瑞士頂級限量名錶。這種「台上大談哲理、台下身價非凡」的強烈對比，瞬間在社群媒體上引發熱烈討論。
馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
Netflix 韓劇《鐵拳教育》花式霸凌手法一次看！每集劇情懶人包整理
本文整理 Netflix 韓劇《鐵拳教育》（참교육）全十集中的每一集霸凌手法，除了是懶人包整理也能助大家一起看透滋事份子的慣用套路，隨時警惕、小心預防惡人與惡意！
陳盈潔病危搶命！準金曲歌后「金援30萬」內幕曝光 公開私下暖心互動
第37屆金曲獎頒獎典禮將於27日在台北小巨蛋登場，曾瑋中以專輯《頇顢》二度角逐台語歌王，陳怡婷則憑《三十幾》首度叩關台語歌后。兩人今（10）日出席記者會，曾瑋中透露公布入圍當下正在逛街，得知喜訊後立刻躲進服飾店更衣室痛哭；陳怡婷則笑說，原本坐輪椅的爸爸直接從床上跳起來，興奮直呼：「我腳都好了！聽到妳入圍，我病都好了！」
豪雨還沒停！滯留鋒面接力襲台「恐連下1週」 未來降雨趨勢出爐
氣象署預報員鄭傑仁說明，明、後天西半部及東半部山區易有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生機率，東半部平地亦有短暫陣雨，整體天氣不穩定，山區需特別注意瞬間較大雨勢。他指出，週六（13日）鋒面逐漸移出後，台灣仍受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，北部上半...
爆紅「鵝腿阿姨」翻車？本人認了賣鴨腿 昔赴北大談生意經：做良心活
綜合陸媒報導，根據網傳截圖，「鵝腿阿姨」在團購群中表示，未來將於商品資訊中清楚標示原料為鴨腿，若消費者介意可選擇不下單。她強調，「鵝腿阿姨」這個名稱已使用10多年，並不存在欺詐行為。媒體致電團購平台聯絡電話查證時，「鵝腿阿姨」本人接聽後將電話轉交家人。對方...
高雄教師控遭強制送醫！ 衛生局澄清：高風險已同意住院
高雄某明星國小一名林姓網紅教師，因多次揭露校園問題與政策亂象，日前在社群媒體上發文提及校舍樓層高度，隨即被市府相關單位介入，甚至發生疑似遭強制送醫事件，引發網路熱議。對此，高雄市衛生局則回應，林老師的就醫與住院過程均在其同意下進行，並已向家屬解釋相關情形。
傅子純生前自行同意插管 妻子哽咽曝「真正死因」：以為只是不舒服
傅子純7日病逝，享年46歲，靈堂不對外開放，僅供家屬至親好友弔唁。10日下午，傅子純妻子Corrinna在工作人員的攙扶下，哽咽接受媒體訪問，透露傅子純真正死因，並回憶當時身體不適前往急診，醫生詢問其插管意願，他是自行點頭同意，沒想到這一去就再也沒有回來。
18縣市豪.大雨特報! 滯留鋒+西南風減弱 降雨稍趨緩
生活中心／綜合報導連日來的大雨，這幾天可以暫時鬆口氣，氣象署今天（10日）上午8點解除「大規模劇烈豪雨加強作業」，因為梅雨鋒面、跟西南氣流稍稍趨緩，不過，西半部、跟東部山區，還是要防短延時豪雨發生機率，周六前算是將與空檔。
器捐中心爆內鬥！董事長李明哲「心累」請辭 衛福部回應了
器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（以下稱器捐中心）爆內鬥，董事長李明哲百般設法疏導，仍有多名員工辭職，令李明哲覺得「心累」也拋出辭呈。對此衛福部長石崇良今（10）日表示，針對器捐中心內部的霸凌已組成專案委員會處理，也會挽留李明哲。有器捐中心員工向媒體爆料，指控李明哲護航自己帶來的人馬，員工總人數僅20人的器捐中心，短短1年就有半數離職、退休或異動。爆料者還......
影/徐欣瑩霸氣秒殺鄭朝方「奉旨提名」：新竹縣藍白合已凝聚共識
民進黨今（10）日正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，總統暨民進黨主席賴清德讚「鄭朝方決心走一條天堂路」，但綠營傳出不同意見認為勝敗早已看得清楚。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，酸鄭朝方「奉旨提名」。
主播張倍滋韓國採訪「被誤認是中國媒體」遭驅趕！ 高喊「來自台灣」抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
天候不穩山區風險增 成功分局提醒用路人留意落石坍方安全
【互傳媒／記者 陳志強／台東 報導】近期受滯留鋒面及西南風影響，臺東地區天氣持續不穩定，中央氣象署預報未來一週
開業4年！基隆最美文青旅店7/15熄燈 遊客直呼可惜
生活中心／陳崇翰、陳妍霖、莊柏驊 基隆報導位在基隆、國立海洋科技博物館旁，有一家擁有4.5顆星的文青旅店，2022年才開幕，主打深度生態旅遊，吸引不少親子造訪，但開業4年，驚傳歇業，業者在臉書公告，「7月15號起正式畫下句點」，消息一出，為地方拋下震撼彈，有遊客直呼太可惜，但也有人說，平常來沒什麼人。