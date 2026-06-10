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梅雨狂炸「一下雨就頭痛」患者暴增！ 中醫揭天氣病原因 143

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

梅雨狂轟炸，雨勢沒完沒了，不少民眾也開始出現症狀，只要一下雨，頭就開始隱隱作痛，甚至出現偏頭痛、頭暈、疲倦、注意力不集中等症狀，中醫師門診觀察就發現，近期因頭痛就診患者明顯增加，且許多人都有共同特徵：天氣一變就開始不舒服，尤其在連續降雨、氣壓下降的期間最為明顯，中醫師指出這種「天氣病」背後往往是身體整體調節能力下降發出的警訊。

中醫師吳宛容表示，從現代醫學角度來看，偏頭痛與氣壓變化確實存在密切關聯。當鋒面來臨時，大氣壓力下降，可能影響腦部血管收縮與擴張的調節，加上溼度升高、自律神經波動，容易刺激疼痛神經，引發頭痛發作。

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從中醫角度來看，這類現象並不單純只是頭部問題，而是身體整體調節能力下降所發出的警訊。且女性患者比例往往高於男性，尤其月經前後、產後、更年期等荷爾蒙變化較大的時期，身體對氣候變化的敏感度會明顯提高，更容易出現反覆性偏頭痛。

吳宛容解釋，中醫認為「頭為諸陽之會」，人體陽氣運行是否順暢，與頭部健康息息相關。當外界溼氣過重時，溼邪容易侵犯人體，阻礙氣血運行，尤其原本體質較虛弱、脾胃功能不佳、經常熬夜或壓力大的族群，更容易受到影響。

吳宛容表示，門診中常見患者除了頭痛之外，還伴隨頭重如裹、昏沉倦怠、肩頸僵硬、四肢沉重、消化不良等症狀。這類情況在中醫看來，多與體內溼氣累積有關。當外在環境濕度增加，內外濕邪相互影響，便容易誘發各種不適。

此外，吳宛容說，許多偏頭痛患者平時工作壓力大、情緒緊張、長時間使用3C產品，再加上睡眠不足，使得肝氣鬱結、氣血循環受阻。一旦遇到天氣變化，就像壓垮駱駝的最後一根稻草，頭痛便容易突然發作。

吳宛容表示，面對天氣引起的頭痛問題，中醫治療並非只是止痛而已，而是透過整體調理改善體質。臨床上會根據患者體質與症狀，運用中藥、針灸、耳針等方式調節自律神經、促進氣血循環、改善濕氣代謝，藉此降低頭痛發作頻率與強度。日常保養也十分重要，建議在連續陰雨期間應避免熬夜，維持規律作息，因為睡眠不足是誘發偏頭痛的重要因素之一，同時應適度運動，促進身體代謝溼氣，即使下雨天也可在室內進行伸展、瑜伽或簡單有氧運動。

要注意的是！吳宛容提醒，雖然大部分因天氣變化引起的頭痛屬於功能性問題，但若出現劇烈爆炸性頭痛、視力突然改變、手腳無力、說話不清楚、意識改變等情況，仍應立即就醫檢查，以排除腦血管疾病等嚴重問題。

照片來源：CNEWS資料照

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