梅雨狂炸！全台水庫大進補 唯獨這水庫蓄水率見底「0%」

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曾文水庫之前水情拉警報（圖／南水分署提供）

受到滯留鋒面及西南氣流影響，全台降雨不斷，這波梅雨短短6天就為台灣帶來豐沛的雨量，也為南部旱象注入寶貴水源，讓民生、產業及農業用水獲得舒緩，目前全台水庫仍有4座蓄水率在20%以下。

根據台灣水庫即時水情顯示，截至今日上午7時為止，白河水庫蓄水率為13.3%、曾文水庫15.9%、烏山頭水庫18.4%以及阿公店水庫0%，由於曾文水庫和烏山頭水庫是串聯運用，加上是這波梅雨進帳最多的水庫，讓南部水情預估從不樂觀但穩定轉為審慎樂觀，不至於太擔心水情狀況。

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另一方面，阿公店水庫之所以會是0%，是因為水庫正在進行一年一度的「空庫防淤期」，水利署先前指出水庫會預先排空庫水，在遭遇颱風豪雨事件時，經由控制溢洪管閘門開度，水庫能調節洪水排放至下游之水量，而空庫的儲水空間即作為滯洪空間使用，可大幅減少下游岡山、永安等地區淹水的情況，所以蓄水率如此屬正常現象，請民眾安心。

目前北部水庫蓄水率依舊充足，其中寶山水庫更達百分之百，石門水庫72.1%、翡翠水庫78.5%。

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」表示，未來一週台灣附近天氣型態仍以不穩定為主，短期內尚未看到明顯穩定的高壓系統建立，因此各地仍須持續防範降雨及強對流發展。

這波梅雨也為南部水情暫解旱象。（圖／截至台灣水庫即時水情）

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