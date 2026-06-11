梅雨狂炸！嘉南5水庫補水7502萬噸 嘉義9.8億防洪工程明年完工

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嘉義縣政府水利處推動總經費9.8億元的「溪子下農場抽水站治理工程」，預計明年11月完工。 圖：嘉義縣政府／提供

[Newtalk新聞] 受西南季風與梅雨鋒面雙重挹注，南部旱象大為緩解，嘉南地區主要水庫蓄水量顯著提升，有效紓解供水壓力。本波降雨為全台水庫帶來約3.9億噸水量，其中嘉南地區5大水庫蓄水量共增加7,502萬噸。面對極端降雨帶來的積淹水威脅，嘉義縣政府水利處推動總經費9.8億元的「溪子下農場抽水站治理工程」，預計明年11月完工，將大幅改善東石鄉周邊801公頃土地的淹水風險。

今年冬雨偏少且梅雨偏晚，在本波梅雨來臨前，全台主要水庫集水區降雨量僅約歷年同期5至7成；所幸透過近年持續推動的「珍珠串計畫」，全台跨區調度總量已達5.2億噸，有效減輕各區水庫供水壓力。隨著西南季風與梅雨鋒面加持，南部水情獲益良多。

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根據水利署資料，近期鋒面降雨挹注全台水庫約3.9億噸水量。其中嘉南地區水情大幅好轉，嘉義蘭潭及仁義潭水庫8天累積降雨量169毫米，蓄水量從4日的653萬噸(19％)，大幅成長至今日的1,129萬噸(33％)，增加476萬噸、約14％。

台南3大水庫「曾文、烏山頭及南化水庫」水量更是大進補。4日至今8天內，曾文與烏山頭水庫累積降雨量321毫米，蓄水量從10％(5,397萬噸)大幅成長至20％(10,380萬噸)；南化水庫蓄水量則從21％(1,710萬噸)提升至35％(3,753萬噸)。以上3大水庫平均降雨量為313毫米，總蓄水量成長約17.5％(約7,026萬噸)。嘉南地區5大水庫合計增加7,502萬噸水量。

面對近日極端降雨，除缺水問題獲緩解外，積淹水威脅亦不容忽視。因此，嘉義縣政府水利處向中央爭取前瞻基礎建設經費9億8,901萬元，推動「溪子下農場抽水站治理工程」，打造兼具滯洪、抽排及調蓄功能的綜合治水系統，預計明年11月完工。

水利處指出，兩處滯洪池將透過整體規劃與智慧調度系統串聯運作，總滯洪容量可達42萬立方公尺，相當於超過160座標準游泳池蓄水量。並搭配每秒可抽排10噸水(10CMS)的大型抽水站，於豪雨期間將滯洪池蓄積水量，迅速排至六腳排水，落實「先滯洪、後抽排、再分流」的治理效益。未來完工後，有望改善東石鄉周邊801公頃土地的淹水風險，有效提升地方防災韌性。

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根據水利署資料，近期鋒面降雨挹注全台水庫約3.9億噸水量。 圖：經濟部水利署／提供

嘉義縣政府水利處向中央爭取前瞻基礎建設經費9億8,901萬元，推動「溪子下農場抽水站治理工程」，打造兼具滯洪、抽排及調蓄功能的綜合治水系統，預計明年11月完工。 圖：嘉義縣政府／提供