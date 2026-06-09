南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導

受滯留鋒面跟西南氣流雙重夾擊，屏東恆春出現"颱風級"暴雨，路上的箱子直接被強風吹翻，知名景點海生館外頭風雨交加，樹都被吹倒，而墾丁南灣更也掀起巨浪，沙灘插上紅旗管制，嚴禁遊客下水。

梅雨狂炸! 恆春現"颱風級暴雨" 海生館樹遭吹倒

知名景點國立海生館，外頭風雨交加，宛如颱風登陸。（圖／threads【nmmba_tw】）

大雨狂炸，狂風呼呼作響，這畫面一看還以為是颱風登陸，路邊的箱子直接被強風吹翻，在大雨中不斷滾動。屏東恆春半島遭到豪雨狂炸，天空一整片白茫茫，強風夾帶暴雨瘋狂掃過路面，知名景點國立海生館，外頭同樣是風雨交加，館外的路樹也被整個吹倒，宛如颱風過境。屏東海生館海景公司企劃部主任涂明煌：「海生館這邊也開始出現明顯的降雨，現場一度風雨較大，那在此呢也提醒民眾，近期天氣變化快速，那外出前，請務必留意最新的氣象資訊及道路狀況。」

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梅雨狂炸! 恆春現"颱風級暴雨" 海生館樹遭吹倒

墾管處因應惡劣海況，已經在沙灘插上紅旗。（圖／民視新聞）

而墾丁南灣，原本陽光沙灘，已經變成驚濤駭浪，海面上掀起一波波洶湧的長浪，墾管處因應惡劣海況，已經在沙灘插上紅旗，實施水域活動管制，嚴禁遊客下水。墾管處遊憩科長陳松茂：「水域遊憩活動沙灘管制，各海域白沙南灣大灣船帆石，漁村公園均浪高超過一米以上。」就怕有遊客，風雨交加中，偷偷下去玩水，相關單位嚴正提醒，這兩天是豪雨影響最明顯的期間，非必要千萬不要靠近海邊或山區，低窪地區更要提防淹水災情。

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