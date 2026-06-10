梅雨神救場！南「3水庫」喝飽了 網：請下爆下滿

生活中心／林善柔報導

日前受到台灣南部地區許久未降雨影響，各大指標水庫的水情曾一度陷入嚴重危機，面臨乾涸考驗。所幸近日迎來入夏後最關鍵的梅雨鋒面，在連續6天大雨的強力挹注下，南部主要水庫的蓄水量在短短一週內顯著回升，目前已重回安全防線。





梅雨過境神救場！南部「3紅線水庫」跨越缺水危機 網：請下爆下滿

6月初烏山頭水庫水位暴跌，船隻一度擱淺在乾裂沙洲上。（圖／民視新聞資料照）





回顧這波大雨來臨前，南部出現缺水情況。6月1日時烏山頭水庫的蓄水率大跌至僅剩14.7%，幾乎面臨見底窘境，溢洪道前方沙洲上的「石鋼琴」更是整塊裸露，讓原本想試圖出航的船隻直接擱淺，當地遊艇業者表示「從來沒有遇到水位這麼低的，照航線來走哪知道到那邊就卡住了啊，很無奈船卡在那邊，天天血在滴」。全台蓄水量最大的曾文水庫情況更為嚴峻，蓄水率一路下探至9.6%的危險線，南化水庫和阿公店水庫也面臨危機。面對嚴重的乾涸，台南與嘉義地區的民生、產業用水高度緊繃，當時水利署更必須緊急調度高雄的川流水量支援台南的一些地點，才得以全力維持供水穩定。

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南部水庫蓄水率本週明顯回升，缺水壓力暫時緩解。（圖／天氣與氣候監測網）





而近日連續不斷的鋒面雨勢，雖造成部分低窪地區積淹水與行車交通不便，但無疑是對南部水庫缺水情形的一次神救場。根據「天氣與氣候監測網」的全台灣各水庫水位監測數據，最新一週，南部大部分的水庫水位與蓄水率皆迎來跳躍式回升：曾文水庫一週內回升了5.5%，目前蓄水率來到16.1%，有效蓄水量達7,263萬噸；烏山頭水庫短時間內向上拉升了8.5%，目前蓄水率回升至25.8%，蓄水量來到2,035萬噸；南化水庫成為這波補水進帳的最大贏家，一週內猛增了14.9%，一舉衝破4成大關，達到40.1%，蓄水量達3,281萬噸。三大水庫水線同步回升，宣告南部水情已順利翻轉，跨越入夏初期最危險的枯水防線。





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梅雨鋒面替南部解渴，主要水庫蓄水量快速增加。（圖／經濟部 FB）





南部水庫在短短一週內從幾乎見底到驚人回升的動態，也引發了關心水情的網友們在各大社群平台上熱烈討論。許多長期擔憂政府會不會限水的南部居民，在看到水庫解渴後紛紛吐露如釋重負的心聲，讚嘆前瞻基礎建設的遠見：「即便這麼長的旱季都沒有以前的限水，台灣人真的要好好感謝自己選對政府會做事」、「還好有先做水珍珠連通管計畫！感謝辛苦的工程人員！」而面對這得來不易的豐沛雨水，不少人也希望能一次補個夠，不必再為可能的限水政策煩憂，留言直呼「大雨請下在水庫集水區，下爆下滿」、「希望南部水庫多多補水」。





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