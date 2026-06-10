梅雨終發威！曾文水庫大進補7800萬噸 仁義潭蓄水重返3成

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仁義潭單日最大進水量為162萬噸。(記者蔡宗勳攝)

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受滯留鋒面與西南氣流雙重影響，嘉義地區4日起迎來連續降雨，截至今(10日)上午，曾文水庫集水區累計降雨量301.3毫米，預計可挹注7800萬噸，目前以6月9日的進水量1393萬噸為單日最高。仁義潭水源區八掌溪流域降雨量354毫米，單日進水量最高也是6月9日為162萬噸，最高引水量約為每秒25噸。

根據中央氣象署觀測資料顯示，嘉義山區5日傍晚出現明顯對流與大雨，但6到8日的雨量有限，直到9日才又大爆發，阿里山鄉二萬坪測站單日降雨量破200毫米。曾文水庫集水區與八掌溪流域豐沛的雨水也讓曾文水庫與仁義潭大進補，曾文水庫蓄水率從最低點9.4%一爬升到今天早上的15.9%，仁義潭也從不到兩成的19.8%，今天來到31.6%，重返3成，連蘭潭水庫都從17.1 %升至20.4%。

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水利署與相關單位提醒，雖然這波梅雨帶來顯著進帳，但截至目前為止，曾文水庫蓄水量仍只有7190萬噸，仁義潭與蘭潭合計也僅967萬噸，整體水情仍不容樂觀，二期作是否可以如期供灌，目前相關單位仍在持續評估與檢討中。

仁義潭每秒最高引水量約為25噸。(記者蔡宗勳攝)

仁義潭水源八掌溪溪水暴漲。(記者蔡宗勳攝)

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