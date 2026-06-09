梅雨解渴…這座水庫「暢飲」4300萬噸居冠！進帳量前3名有2座在南部

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生活中心／陳弘逸報導

台灣水庫蓄水情形圖。（圖／翻攝自水利署官網）

受滯留鋒面及西南氣流影響，台灣連日下起大雨或豪雨，全台水庫預期可進帳逾2億噸水，這次南部水庫大補水，其中，曾文-烏山頭水庫系統預期可進帳4300萬噸水，居全台水庫之冠，蓄水率回升至14.3%，一解南部旱象。

據《自由時報》報導，水利署統計，這波梅雨鋒面，截至昨天（9日）上午為止，全台水庫預期可進帳2億1720萬噸水，目前已入庫1億2359萬噸水，尚有9361噸水待流入庫。

這波降雨落點平均，北部水庫預期可收下8210萬噸水，中部水庫5800萬噸水，南部水庫7700萬噸水。進帳量最大的前3名水庫有2座位於南部，依序為聯合運用的曾文-烏山頭水庫系統4300萬噸、石門水庫4200萬噸、南化水庫2600萬噸。

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水利署發言人王藝峰指出，南部縣市水情燈號至枯水期尾聲仍始終維持正常，期待這波梅雨旺盛期降雨能一舉讓南部水庫喝飽，一解南部旱象，對於未來南部水情的看法也從原先的「不樂觀但穩定」轉為「審慎樂觀」。

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