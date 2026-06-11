梅雨進帳全台吃大補丸！南部3水庫「蓄水率破2成」 水位上漲速率曝光

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生活中心／綜合報導

梅雨季節來襲，南部水庫暫時解渴，水位一小時上升2公分。（圖／翻攝南區水資源分署即時影像）

梅雨季來臨，全台各地接連降下大雨，這讓原本拉警報的水情，暫時獲得舒緩，水庫蓄水量持續增加。對此，經濟部次長賴建信表示，烏山頭水庫、曾文水庫等水位持續上升，每小時2公分速度上漲，將對台南、高雄水情有幫助。

根據水利署統計，這波降雨預計為全台水庫帶來3.7億噸的進帳，目前已有2億噸水入庫，其中，曾文水庫蓄水率回升至17.55%、烏山頭水庫為25.81%、南化水庫則高達45.87%，目前這3座合併計算，蓄水率已來到23.1%，突破2成。

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經濟部次長賴建信表示，烏山頭水庫、曾文水庫等水位持續上升，每小時2公分速度上漲，將對台南、高雄水情有幫助。（圖／翻攝水利署網站）

賴建信進一步評估，目前水位以每1小時以2公分的速度持續上升，這波降雨對南部水庫帶來顯著效益，估計未來幾天還有3千到4千萬噸進帳，曾文水庫蓄水率有機會順利突破2成。

除了老天爺賞臉下雨，水資源的跨區調度也成為穩住水情的關鍵。賴建信點出，水利署近年推動的「珍珠串計畫」在此次旱象中發揮了作用。在降雨來臨前，南化水庫蓄水量一度跌破2000萬噸，透過曾文與南化的聯通管路，先行調度了約2000萬噸水源，成功撐過枯水期。



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