梅雨進補！曾文、烏山頭水庫吃破億噸水量 全台水庫入流量破5億噸

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〔記者林菁樺／台北報導〕梅雨與西南氣流，讓全台各地水庫水位大回補!根據經濟部水利署13日統計，全台主要水庫預估入流量將達5億噸。曾文與烏山頭水庫合計第一、達1.2億多噸，其次石門水庫7590萬噸、南化6450萬噸。至於中部的日月潭(含霧社)、德基也都超過4000萬噸，各地水庫都有斬獲。

根據水利署統計，全台主要水庫6/4到6/13日累計降雨量達到200-400多毫米，相當驚人。曾文、烏山頭與南化、日月潭水庫都超過400毫米。

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先前蓄水率僅個位數的曾文，已回到2成後，持續破22％，朝3成前進，若加計烏山頭水庫來看，目前已來到26.8%、南化水庫63.1%，鯉魚潭68.5%，今年初水情一度吃緊的新竹地區，新竹寶山、寶二目前蓄水率則是100%。

經濟部長龔明鑫昨也相當肯定，南部水情已有好轉，但還是要持續關注，預估後續沒有雨，供水到9月底也一定不會有問題。

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