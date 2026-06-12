梅雨還沒結束！下週「半個台灣防雨彈」 端午節天氣曝光

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生活中心／朱祖儀報導

梅雨一路到下週一，下週二起天氣逐漸回穩。（圖／氣象署）

今（12）日鋒面位在台灣周圍，各地天氣不穩定，中央氣象署指出，在下週一（15日）之前，鋒面在台灣北部海面，加上西南風影響，西半部地區將有明顯降雨。到了下週二、三鋒面逐漸遠離及太平洋高壓西伸，天氣將變得穩定，端午節溫度更上看33度。

氣象署預報員賴欣國表示，今天台灣南側有對流帶發展，中南部地區有明顯降雨，下午1時屏東鹽埔3小時雨量更達140毫米，達到豪雨標準。北部下午過後也有對流發展，但整體沒有南部明顯。

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賴欣國指出，今晚鋒面將逐漸北移至台灣北部海面，明日白天算是降雨空檔，各地下午以多雲天氣為主，但要留意中午過後，山區、中部以北及東半部平地可能有午後雷陣雨。到了晚間西南風增強帶來水氣，明晚至後天清晨又會有一波明顯降雨。

賴欣國說明，週日至下週一鋒面距離台灣較近，加上西南風帶來豐沛水氣，西半部整體降雨明顯，尤其是中南部可能又會出現局部大雨或短延時豪雨情形，東半部則是午後雷陣雨。到了下週二鋒面北抬，西南風帶來的水氣減少，整體降雨趨緩。

下週三鋒面逐漸遠離，加上太平洋高壓西伸，天氣會逐漸回穩，嘉義以南偶有陣雨，其他地區則是午後雷陣雨。至於端午節當天太平洋高壓漸強，整體水氣更少，以山區午後雷陣雨為主。

下週二開始，溫度將逐漸回升。（圖／氣象署）

至於高溫方面，賴欣國透露，明天西半部高溫約30至31度，週日至下週二因為受到西南風水氣影響，屬於陰雨天氣，西半部溫度將下降至28、29度。要留意的是，台東14日因為西南風影響，會有出現焚風，局部高溫達36度。下週三至週五水氣減少各地溫度又會回升，可能上看33度。

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