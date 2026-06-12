梅雨還沒結束 強對流再5天 端午連假天氣曝

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今天（13日）鋒面北移至台灣北部海面，各地轉為多雲，午後中部以北、東半部及其他山區有短暫雷陣雨，山區留意大雨。氣象專家吳德榮表示，明天至下周三（14至17日）滯留鋒仍在台灣附近南北徘徊，加上西南季風影響，西南部易有劇烈天氣，尤其午後對流較旺盛。下周末（19至21日）端午連假太平洋高壓增強，天氣逐漸穩定，各地晴熱如盛夏。

氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄發文指出，今天滯留鋒在北部海面，各地天氣略好轉、氣溫稍微回升，不過受西南季風影響，午後仍有強對流發生的機率。溫度方面，今北部20至30度、中部23至32度、南部23至32度、東部21至33度。

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吳德榮表示，明天、下周一滯留鋒略往南移，挾不穩定的西南季風，迎風面西南部有雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣的威脅，其他地區也有降雨機率。下周二至周四滯留鋒再北移，下周二、三仍在西南季風範圍內，迎風面易降雨、午後對流旺盛；下周四西南季風減弱，對流強度有減弱的趨勢。

最新模式模擬顯示，下周五至22日太平洋高壓增強，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。此外，吳德榮提到，下周三起菲律賓東方有熱帶擾動發展的跡象，增加各國後期模擬的不確定性，應持續觀察。

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