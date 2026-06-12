梅雨鋒面北移前先炸雨！雙低壓環流夾擊台灣 中南部慎防午後暴雨

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今日梅雨鋒面由巴士海峽逐漸北移至台灣附近，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 氣象預報估今(12)日梅雨鋒面逐漸北移，但前中央氣象局長鄭明典指出，目前台灣上空尚無鋒面北移的現象。現在東側有個小低壓發展，加上環境風場在地形作用下，形成極淺的偏北風，與西北側的微弱低壓環流相結合，將有利於中南部山區午後強對流發展；尤其台中附近和南部，都有發現零星的對流雲。

氣象署指出，今日梅雨鋒面由巴士海峽逐漸北移至台灣附近，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率；明日鋒面在台灣附近，各地天氣持續不穩定；後天鋒面逐漸離開，但另一滯留鋒面在華南建立；14、15日鋒面位於北部海面，中南部、北部地區有短暫陣雨或雷雨；16、17日鋒面逐漸北移離開。

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對此，鄭明典今日在臉書上曬出衛星雲圖指出，大環境已經轉為偏東風。一股偏東風繞過台灣地形，在海峽中轉為偏北風；另一股偏東風在台灣東側往南，環繞小低壓，導致台灣東西兩側皆為偏北風，目前台灣上空並無鋒面北移的現象。

鄭明典進一步解釋，現在的偏北風很淺，850百帕看到的是一個逆時針旋轉的微弱環流，中心在台灣西北側；低壓環流提供中南部向著地形吹的偏西風，這種情況有利於山區午後對流發展。另外，鄭明典提醒，目前台中附近有個明顯的孤立對流胞，南部還有一些零星的小對流雲，要特別注意。

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