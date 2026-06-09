梅雨鋒面報到 國家公園署提醒注意戶外遊憩安全
近期受滯留鋒面及西南季風影響，中央氣象署日昨發布大雨特報及大雷雨即時訊息，臺灣已進入典型梅雨旺盛期，預估不穩定天候將持續至六月中旬。內政部國家公園署提醒民眾，近期前往國家公園從事戶外遊憩、親水活動或登山健行時，請務必密切關注最新氣象資訊，審慎評估活動風險，將安全擺在第一位。
目前降雨熱區集中於嘉義以南地區，後續全臺有雨，部分沿海及沙灘區域受強風、長浪及雷雨影響，需提高安全警戒。濱海區域，如浪高高於一公尺以上，墾丁國家公園管理處將於轄區沙灘設置紅旗警示，提醒遊客切勿進入危險海域或從事相關水域活動，並配合現場管理措施，共同維護遊憩安全。
國家公園署表示，梅雨期間山區天候變化快速且難以預測，短時間強降雨可能造成步道濕滑、溪水暴漲、落石坍方及能見度降低等風險。玉山、太魯閣、雪霸等高山型國家公園近來也持續透過官方網站及社群媒體發布登山安全資訊，提醒山友出發前務必查詢氣象預報及步道開放狀況，落實登山計畫及風險管理。
針對登山活動，國家公園署建議山友應攜帶保暖及防水裝備，雨天宜穿著兩截式雨衣，以利行進時兼顧防水與安全；同時應備妥頭燈、離線地圖、通訊設備及緊急糧食等必要裝備物資。若遇強降雨、雷擊或其他危險天候，應立即停止前進，避開稜線、裸露山頭及溪谷等高風險區域，並遵循「避開惡劣天候、遠離危險地形、選擇安全避難處所、保持身體乾燥、降低身體暴露風險」等原則，確保自身安全。
此外，近期山區土壤含水量偏高，部分步道及邊坡穩定性下降，即使雨勢暫歇，仍可能發生落石或坍方情形。國家公園署呼籲民眾切勿輕忽天候影響，若評估風險過高，應果斷調整或取消行程。山林資源永續存在，安全返家才是旅程最重要的目標。
國家公園署表示，隨著極端氣候事件發生頻率增加，將持續加強各項安全巡查及資訊發布工作，也提醒民眾養成出發前查詢天氣、活動中留意環境變化，及遵守現場警示標誌的習慣，共同營造安全、友善的國家公園遊憩環境，快樂出門、平安回家。
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