梅雨鋒面影響 山區風險升高 雪霸處籲審慎評估登山行程

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受低壓系統、滯留鋒面及暖溼西南風影響，近期各地降雨明顯，山區更易出現局部大雨或豪雨。雪霸國家公園管理處表示，六月八日至六月十四日期間，山區降雨機率偏高，可能伴隨短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣，登山活動風險明顯升高，呼籲山友務必審慎評估行程，天候不佳建議取消入園。

雪霸處指出，高山地區一旦遭遇連續降雨或短時間強降雨，容易造成步道濕滑、溪流水位暴漲、邊坡坍塌、落石及視線不良等情形。若衣物或裝備淋濕，亦可能因低溫、強風與體能下降，引發失溫危險。

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另受梅雨鋒面及地方政府停班停課影響，苗栗縣泰安鄉已宣布六月九日停止上班、停止上課，雪霸處觀霧山椒魚生態中心及雪見遊客中心當日停止服務；臺中市政府亦宣布六月九日停止上班、停止上課，本處武陵遊客中心及臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心當日停止服務。另武陵農場亦公告六月九日休園，提醒民眾出發前務必留意最新公告及交通、天候資訊。

雪霸處提醒，園區內部分登山路線位處林道、斷崖及破碎地形，強降雨後風險更高。易發生坍方或落石之路段包括：大霸線大鹿林道東線全段、志佳陽線司界蘭吊橋至三點一K登山口路段、雪劍線松茂林道仁壽橋至樂山橋路段、雪山西稜線二三0林道全段、大霸尖山霸基處、園區內各斷崖地形，以及其他尚無法即時掌握之潛在區域，請山友特別留意。

已取得入園許可之隊伍，出發前應再次確認中央氣象署天氣預報、豪大雨特報、地方政府停班停課、道路交通管制及本處最新公告等資訊，並落實自主風險評估。雪霸處亦將於相關登山口加強勸導，提醒山友審慎評估天候、路況及隊伍能力。若行程涉及長天數縱走、高稜線、溪谷通行、林道路段或易坍方地形，建議主動取消或延期；若已在山區行進，遇有雨勢增強、雷雨、起霧、溪水暴漲、落石聲響、步道崩塌或隊員失溫徵兆，應立即停止前進，及早撤退至安全地點。

雪霸處強調，梅雨期間山區風險常在短時間內快速升高，救援行動也可能受豪雨、濃霧、落石及道路中斷影響而增加困難。請山友以安全為優先，行前備妥雨具、保暖衣物、離線地圖、行動電源及緊急通訊設備，並確實告知留守人行程與撤退條件。山永遠都在，安全回家最重要。