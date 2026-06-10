梅雨鋒面抵台東！菜價漲勢蠢動 市場點名這幾樣恐變貴
今年首波梅雨鋒面報到，台東果菜市場目前供貨穩定、價格平穩。市場觀察，若雨勢持續，率先喊漲的未必是高麗菜，反而可能是台東本地供應的絲瓜、小黃瓜等瓜果類；青蔥、香菜等辛香料價格亦開始蠢動。果菜公司經理陳焄建表示，台東蔬菜超過半數仰賴外縣市供貨，後續菜價走勢得看雲林西螺等主要產區天候變化。
受到梅雨鋒面影響，台東縣各地降雨間歇，果菜市場採買人潮較平日稀落。陳焄建指出，只要下雨，民眾通常較不願外出採買，多轉往大賣場、超市等室內通路。不過，目前市場供貨量充足，加上部分農民因應天候提前搶收，未出現搶購或缺貨情形。
陳焄建說明，台東本地蔬菜供應量以往可占整體市場約5成，如今僅剩4成多，超過半數蔬菜需仰賴外縣市供應，其中又以雲林西螺及彰化溪湖等產區為主，「只要西螺受到影響，全台菜價幾乎都會跟著波動」。
業務課長陳志榮表示，梅雨對菜價的影響通常不會立即反映，往往要等雨勢結束後，產地供貨量逐漸減少，價格才會陸續出現波動。以目前情況研判，台東供應的蔬果品項中，以絲瓜、小黃瓜等瓜果類作物，較容易受到連續降雨影響，後續漲幅可能較為明顯；至於葉菜類價格，則須觀察雲林西螺等主要產區受雨勢影響程度。
根據果菜公司今日交易情形，青蔥批發價約每公斤80元，較先前約70元上漲約1成，加計稅金及耗損成本後，零售端接近90元。陳焄建表示，青蔥、香菜等辛香料是許多料理不可或缺的配料，市場需求穩定且替代性低，一旦產量減少，漲幅較比一般蔬菜明顯。
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