梅雨鋒面掛在台灣上空！專家示警「南部皮繃緊」：降雨高峰開始

生活中心／周希雯報導

受滯留鋒面及西南氣流影響，全台今（9日）水氣充沛、雨勢猛烈，氣象署指出，整個西半部、宜蘭地區及花東山區有陣雨或雷雨，且有大雨或局部豪雨出現，尤其中南部山區有持續性的強降雨，累積雨量可能達到豪雨等級以上。不過，有部分網友質疑雨勢不如想像大，氣象粉專「台灣颱風論壇」對此直言，梅雨鋒面今（9日）才正式抵達，南部正式迎來降雨高峰，示警「皮繃緊點蛤」。

梅雨鋒面今正式抵達 在北台灣上空

台灣颱風論壇在Threads發文表示，「雖然昨天雨就下的亂七八糟了，但其實梅雨鋒面本人，是今天才正式抵達，此刻鋒面正橫掛在北台灣上空，中部以北的人應該是蠻有感受的。」粉專指出，雖然梅雨本身就會有西南風，「但會直接往上拉到西南氣流等級倒是沒想過，但沒辦法，有些事自然會發生，就像你現在比曾經想像的更在乎雨了」。

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梅雨鋒面抵達「掛在台灣上空」！專家示警「南部皮繃緊」2波降雨高峰來襲

全台受滯留鋒面及西南氣流影響，今（9日）水氣充沛、雨勢猛烈。（圖／翻攝「中央氣象署」官網）

南部皮繃緊 2波降雨高峰一次看

對此，粉專示警「南部從現在起算約一天半，一波一波的雨帶，會隨著西南氣流打上岸，預報看雨勢不小，皮繃緊點蛤。」初步預測，今（9日）、明（10日）將是首波梅雨高峰，週四（11日）鋒面擺到巴士海峽時，各地有些許中場休息時間，「但等週末鋒面往北擺回來後，就是第二波降雨高峰了，下雨的日子會蠻長的，多擔待點ㄅ」，稍早粉專也宣布，「南部開始發作了，降雨高峰現在開始」。

梅雨鋒面抵達「掛在台灣上空」！專家示警「南部皮繃緊」2波降雨高峰來襲

粉專提醒，南部將迎來降雨高峰。（圖／翻攝「NCDR」官網）

據氣象署發布的豪雨特報，今（9日）下午至明（10日），高雄市山區及屏東縣山區有「局部豪雨或大豪雨」；新竹縣山區、苗栗縣地區、台中市地區、南投縣地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、臺東縣山區、蘭嶼、綠島有「局部大雨或豪雨」；其他地區及澎湖有「局部大雨」發生的機率；請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積、淹水。









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