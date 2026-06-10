梅雨鋒面狂炸！高雄六龜雨量破500毫米 專家示警：全台天氣不穩到週末

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[Newtalk新聞] 梅雨鋒面影響進入第2天，天氣風險今(10)日表示，各地仍是有雨天氣，西半部累積雨量可能達大雨或局部豪雨，且有短時強降雨機會。由於連日降雨已多，山區與危險地區暫時不要前往。





天氣風險指出，這波梅雨鋒面雖然西南氣流實際位置比預期略偏南，原先預期的沿山持續性強降雨並不明顯，台灣附近也沒有出現像華南、南海上空的大型對流雲團，但西南季風水氣仍充沛，鋒面由北往南壓的過程中，台灣海峽到西半部沿岸仍有局部中小尺度對流發展移入，因此實際雨量仍不少。

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天氣風險表示，從8日0時到今(10)日清晨7時，中南部迎風面累積雨量以高雄六龜區539.0毫米最多，其次為高雄甲仙區445.5毫米、嘉義阿里山鄉349.0毫米、台中和平區344.0毫米、雲林北港鎮342.0毫米。北台灣雨勢主要集中在8日午後大雷雨，9日到10日清晨仍有間歇降雨，新北萬里區累積364.0毫米、新北石門區350.0毫米、台北士林擎天崗319.5毫米。





天氣風險指出，今(10)日鋒面持續由北往南緩慢移動，目前已來到中部以南，晚間會逐漸移到恆春半島或巴士海峽北部。雷達觀測顯示，降雨已分成2部分，南部受鋒面及西南季風影響，中北部、東北部則受中高層短波槽通過台灣以北，加上地形影響，有層狀降雨系統從沿海移入陸地。





天氣風險強調，雖然南北降雨機制不同，但今(10)日各地大多仍是陰雨，局部可能有雷雨。西半部累積雨量可能達大雨或局部豪雨，並有局部短時強降雨；東半部也可能達大雨等級，部分地區雨勢較大。受降雨與底層東北季風南下影響，北部、東北部白天高溫約25至27度，花東27至28度，中南部28至30度。





天氣風險表示，明(11)日白天鋒面仍在巴士海峽，晚間後隨底層東北季風減弱，鋒面有逐漸北抬到南部上空的趨勢。雖然西南季風水氣相對減少，但大氣仍不穩定，中南部有短暫陣雨或雷雨，白天配合熱力作用，中南部山區可能有旺盛熱對流，台中以南山區要留意局部大雷雨。熱對流向東擴散後，也可能影響宜花東。北部降雨相對較少，但仍有局部短暫陣雨，外出仍要帶雨具。





天氣風險指出，週五(6/12)到週六(6/13)鋒面將一路北上，週五從台灣南部逐漸移到北部，週六來到台灣北方海面，西南季風也會再度回到台灣上空。受西南季風水氣及白天熱力作用影響，各地天氣不穩定，普遍有短暫陣雨或雷雨，累積雨量可能達大雨等級，對流較旺盛處不排除短時豪雨。





天氣風險表示，週日(6/14)到下週一、二(6/15-6/16)，鋒面在台灣北方海面南北擺動，鋒前西南季風仍帶來不穩定天氣，各地仍有短暫陣雨或雷雨，白天需留意局部大雷雨。下週三到週四(6/17-6/18)鋒面有繼續北移趨勢，天氣型態將逐漸轉為中南部迎風面局部陣雨或雷雨，白天仍要防熱對流。若後續順利，端午連假(6/19-6/21)太平洋高壓增強西伸，天氣可望轉為夏季午後熱對流雷雨為主，但仍需觀察。

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