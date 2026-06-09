梅雨鋒面給力 寶二水庫滿庫放水調節
這波梅雨鋒面降雨豐沛，也為全台水庫帶來豐富進帳！尤其缺水嚴重的南部地區，曾文和烏山頭水庫系統，進帳逾5000萬噸。中北部地區則以石門水庫進帳4410萬噸居冠，至於竹苗地區水庫進帳不少，寶二和寶山水庫都達滿水位，甚至寶二水庫還要進行放水調節蓄水。
水利署統計至9日下午，全台水庫預期可進帳2億4780萬噸水，目前入庫1億3596萬噸水，尚有1億1184噸水待流入庫，進帳量最豐沛的前3名水庫，聯合運用的曾文-烏山頭水庫預期可收下5000萬噸水，已有2800萬噸水入庫，蓄水率回升至15%；石門水庫則可收下4410萬噸水，蓄水率上升至69.7%，10日清晨蓄水率已破七成；南化水庫可收下3150萬噸水，蓄水率上升至34.9%。
至於中北部地區水庫，蓄水率最理想的是寶二和寶山水庫，目前不但達到滿水位，甚至寶二水庫以自然溢流方式調節蓄水。苗栗永和山水庫目前蓄水率已突破九成，明德水庫9日進行放水調節作業，供應大台中工業和民生用水的鯉魚潭水庫，蓄水率則一舉突破六成。桃竹苗蓄水量最大的石門水庫目前則突破七成，整體水情相當理想。
水利署針對新竹寶二水庫、大埔水庫、苗栗台中地區的士林攔河堰，發布水庫放流警戒，提醒下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免發生危險。由於梅雨鋒面還未結束，水利署預估各水庫還會進帳。七、八月台灣正式進入颱風季，今年用水審慎樂觀。（彭清仁報導）
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