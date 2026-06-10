梅雨鋒面+西南風雙重夾擊！「這天」後天氣才轉好

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生活中心／李筱舲報導



中央氣象署指出，今（10）日受滯留鋒面及西南風影響，各地易有延時強降雨，在苗栗以南、臺東地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾需注意雷擊及強陣風，而低窪地區請慎防積、淹水。對此，專家賈新興表示，這波鋒面將會持續影響、帶來雨水，直到18日後降雨才會變少，天氣逐趨穩定。





梅雨鋒面+西南風雙重夾擊！全台嚴防強陣風雷雨 專家曝「這天」後天氣才轉好

今（10）日全台各地天氣不穩定，易有陣雨或雷雨並伴隨強陣風。（圖／翻攝自賈新興臉書）

梅雨鋒面加西南風！全台今明嚴防強陣風雷雨

賈新興指出，受到梅雨鋒面及西南風的影響，今（10）日全台各地天氣不穩定，易有陣雨或雷雨並伴隨強陣風發生的機率，其中，台中以北及中南部山區需嚴防局部豪雨。明（11）天受低壓帶影響，11日全台各地將會有陣雨出現；到了12日，台中至高雄地區陣雨出現機率較高，午後全台將會降雨。

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梅雨鋒面+西南風雙重夾擊！全台嚴防強陣風雷雨 專家曝「這天」後天氣才轉好

賈新興分享6月9日至23日全台降雨分佈狀況。（圖／翻攝自賈新興臉書）

專家曝鋒面影響到下週 18日高壓接棒天氣才轉穩

週末（13日及14日）天氣，賈新興表示，受鋒面前偏西南風影響，13日白天局部地區出現短暫雨，午後各地會有陣雨發生；14日苗栗以南地區出現陣雨，午後宜蘭和花東地區會有短暫雨發生。這波鋒面預計會影響到17日，期間各地將零星出現短暫雨，直到18日太平洋高壓增強，天氣逐漸穩定，不過18日至19日台南以南沿海地區仍有零星雨；午後各地局部地區則會出現短暫雨。



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