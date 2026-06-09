梅雨降雨量驚人！全台水庫累積進帳2.1億噸 嘉南地區水庫仍渴原因曝光

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鋒面夾帶西南氣流，讓全台連日大雨，甚至部分地區傳出淹水災情，不過降雨也讓南部水庫有進帳，但要到完全止渴還有很長的距離，水利署今（9）日表示，會密切關注接下來的降雨，期盼在颱風季來臨前有一定降雨讓二期稻作可以供灌。

​ 降雨替台灣 水庫 挹注多少水量？



根據統計，截至9日上午，全台水庫累積進帳有2.1億噸，其中台南的曾文與烏山頭水庫進帳約4300萬噸，合併計算蓄水率提升到14.3%，但對於完全脫離旱象仍遠。

水利署發言人王藝峰表示，目前南部水情仍未完全脫離壓力，尤其嘉南灌區所仰賴的曾文、烏山頭水庫，蓄水量距離理想目標仍有一段差距。若2座水庫合計蓄水量能達到約5成，整體供水情勢才會「稍微安心一些」，不過目前距離這個目標仍待努力。

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王藝峰說，近期鋒面帶來的降雨對南部水情有所幫助，且根據氣象署預估，降雨可能持續到11日，甚至更久，因此仍期待後續能為水庫帶來更多進帳。他也提到，目前曾文與烏山頭水庫合計蓄水量約5.1億餘噸，但與理想狀態相比仍有明顯落差。

對於外界關心二期稻作供灌問題，王藝峰表示，目前水利署與農水署仍持續協調，包括供灌日期等相關安排，但現階段努力方向仍是希望維持正常供灌。他認為，今年整體氣候發展大致符合時序，若後續降雨持續，供水狀況有望逐步改善。

水利署資料顯示，目前南部水情的重點仍集中在嘉南灌區，至於其他地區，由於近期降雨豐沛，多數水庫已接近滿庫，甚至部分水庫如寶山水庫已經滿庫。王藝峰補充，台灣水庫本來就具有「降雨一多就容易滿庫」的特性，因此在短時間強降雨下，部分水庫水位快速上升並不罕見。



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