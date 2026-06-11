梅雨高濕度成細菌溫床？營養師提醒粽子保存3原則：出現「這異狀」快丟

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

營養師提醒，雨天環境潮濕悶熱，更需特別留意粽子的保存條件。（翻攝自pexels）

端午佳節將至，不少民眾吃粽子應景，但衛生福利部朴子醫院提醒營養師湯悅琦，許多人誤以為雨天較為涼爽、食物不易變質，但實際上連日降雨帶來的潮濕悶熱環境，反而更有利於細菌滋生。

營養師湯悅琦指出，粽子以糯米為主體，若保存不當，容易滋生仙人掌桿菌等病菌；2024年寶林茶室事件中的邦克列酸（米酵菌酸）毒素就偏好澱粉類食物，且一旦產生，即使加熱也無法破壞，民眾應特別提高警覺。

粽子出現牽絲異味快丟 「2天內放冷藏、超過直接冷凍」

她提醒，粽子在室溫下放置超過2小時，就會進入細菌快速繁殖期，若發現有牽絲或異味等變質情況應立即丟棄。對於吃不完的粽子，則建議遵循「2天內放5℃以下冷藏、超過2天直接冷凍」的保存原則，此外，適用於粄類、涼皮、糯米圓、泡發木耳及發酵薯類製品等澱粉類製品，也同樣需特別注意保存條件。

把握3大核心原則 健康吃粽

至於怎麼健康吃粽，湯悅琦營養師建議秉持「低熱量、低油脂、高纖維」的原則；可以紫米、薏仁、燕麥等全穀雜糧取代部分糯米，並搭配菇類與竹筍等高纖蔬菜來增加飽足感。肉類則以瘦肉、雞肉或海鮮取代五花肉，並以蓮子、豆類代替高油脂的花生，並減少沾醬使用。

廣告 廣告

衛生福利部朴子醫院呼籲民眾，歡度端午佳節享受美食之餘，一定要牢記「健康選粽、儘速冷藏、適時冷凍」3大原則，以確保飲食安全與家人健康。

更多鏡週刊報導

直擊老鷹捕鴿怒吼「放開牠」！女被檢舉騷擾保育類 結果曝光

西門町一脆甜甜圈爭議延燒！為趕租客「拆樓梯、鋸水表」 受害店家：三觀完全被毀

第二波梅雨再開！全台連下5天 預估端午「出梅」轉夏

台灣失智症成長比全球高1.5倍！醫曝「6大傷腦習慣」 40歲就要開始預防