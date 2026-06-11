梅雨8天全台水庫暢飲4.3億噸 曾文終於回2成基本水位

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梅雨鋒面進入第8天，經濟部統計全台主要水庫入流量正式破4.3億噸，南部曾文水庫水位更是回升到基本門檻的2成。(經濟部提供)

6月4日起的一波梅雨鋒面及西南氣流，今(11)進入第8天，經濟部統計全台主要水庫入流量，正式破4.3億噸，喜迎豐收，有效挹注水庫。尤其台南地區主要水庫回升顯著，曾文終於爬升到2成基本門檻。由於氣象署預報梅雨還有4天左右，實際蓄滿量將更樂觀。

水利署表示，這波降雨水庫蓄水量明顯回升，曾文及烏山頭蓄水量到今日累積1億600萬噸，比6月4日多出5200萬噸，足足一倍。蓄水率也從10％，爬升至20％的門檻。南化水庫容量則由21％提升至46％，水量增加超過2000萬噸。

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總計到下午為止，全台水庫入流量達到4億3160萬噸，除南部入庫頗豐，中部日月潭(含霧社)、德基水庫都已有3500萬噸，鯉魚潭3000萬噸。北部石門6610萬噸，翡翠也快3000萬噸，等於庫庫有水喝。由於部分降雨逕流尚未完全匯入庫區，預估蓄水量持續回升。

只有高雄阿公店水庫，蓄水率仍是可憐的0％。但水利署說明，阿公店是全台唯一在汛期實施「空庫防淤」操作水庫，每年6月至9月會預先排空庫水，保留滯洪空間，以待豪雨來襲時調節洪水流量，降低岡山、永安等地區淹水風險。也就是說，目前蓄水率偏低屬正常操作，並非缺水。

由於梅雨季進入後段，水利署提醒，未來仍須面對氣候變遷下極端降雨及颱風路徑不確定等挑戰，想要穩定供應民生、產業及農業用水，後續水庫仍要掌握更多降雨機會。

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