梅雨9天全台水庫入流4.5億噸 龔明鑫：南部保證供水到9月底

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經濟部長龔明鑫表示，梅雨挹注南台灣穩定供水到9月底無虞。資料照，李政龍攝



經濟部水利署統計，自6月4日至今（12）日上午7時，梅雨9天降雨已替全台主要水庫帶來逾4.5億噸入流量，南台灣曾文水庫蓄水率已逾2成。經濟部長龔明鑫今日表示，這波梅雨鋒面對南台灣水庫挹注豐沛水源，即便接下來7月、8月都沒下雨，已能保證南部可穩定供水到9月底。

龔明鑫今天主持今年第1次經濟及產業發展諮詢會，他會後受訪被問及這波梅雨鋒面對旱象紓緩成效。

龔明鑫表示，水情仍會持續關注，這波梅雨鋒面讓南部水情好轉，預估到9月底前供水都不會有問題；但仍要留意農業灌溉部分。

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水利署統計，截至今早7時，這波梅雨共替全台水庫帶來4億5040萬噸入流量。曾文＋烏山頭水庫就有1億1500萬噸；北部石門水庫有6700萬噸；南化水庫也有5550萬噸。

截至目前，曾文水庫蓄水率已回升到21.5%；烏山頭水庫41%；南化水庫55%；石門水庫也有81.6%。

蓄水率逾9成或滿庫的有新山水庫（97.8%），鳶山堰滿庫，寶山＋寶二滿庫，永和山水庫（92.3%），德基水庫（94.9%），金門太湖水庫（98.4%）。

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