「梅」你不行的冬天 就來楠西賞花、採果、泡溫泉

▲梅嶺梅花陸續綻放

【記者 劉秋菊／台南 報導】冬天正是走訪山城、感受自然療癒魅力的最佳時節，臺南市長黃偉哲表示，楠西區擁有豐富的冬季旅遊資源，不僅能欣賞迷人的花景，還能品嚐暖心暖胃的特色美食與溫泉，同時享受新鮮香甜的蜜棗。誠摯邀請民眾前往楠西，體驗結合「賞梅、採果、泡溫泉」的多元冬季行程，感受「梅」你不行的季節限定美好時光。

▲龜丹水哥溫泉

觀光旅遊局林國華局長表示，隨著強烈冷氣團發威，梅嶺梅花也陸續綻放，推薦民眾前往福來百年老梅園、伍龍步道及觀音步道等熱門賞梅景點，在山林美景中漫步，同時品嚐遠近馳名的梅子雞湯、薑黃雞等楠西在地風味料理。此外，楠西區還擁有被譽為「天然美人湯」的龜丹溫泉，在地溫泉業者提供戶外泡腳池、泡湯或住宿等多元選擇；而龜丹溫泉體驗池自去(114)年9月推出「湧泉頌音—溫泉×瑜伽×頌缽」特色活動以來廣受好評，今(115)年1、2月份場次已開放報名，歡迎有興趣的民眾至龜丹溫泉體驗池臉書粉絲專頁查詢與預約。

▲2025年梅嶺梅花盛開

為因應梅花季湧入梅嶺風景區的人潮，交通局推出賞梅專車，於1月17、18、24、25日，接駁時間自上午9時開始至下午4時，並依現場人潮機動加開班次。遊客可將車輛停放於「芒果農創玫瑰綠柏園」（位於台3線旁）搭乘免費接駁車上山。除開車前往外，市府鼓勵民眾搭乘大台南公車前往梅嶺，可從臺南火車站(北站)搭乘綠幹線、從善化火車站搭乘橘幹線公車至玉井轉運站，再從玉井轉運站搭乘「綠22線(平日)或台灣好行梅嶺線(假日)」，使用電子票證除8公里內免費，於2小時內轉乘再享9元優惠，更可體驗公車輕旅行的魅力。相關交通資訊歡迎至大台南公車官網或電洽興南客運06-2636637及公車動態服務專線06-2998484查詢。觀光旅遊局表示，對採果體驗有興趣的民眾，可預約「棗到了-梅嶺棗園休閒採果區」採黃金蜜棗(盛產期預計為1月下旬至2月中旬，預約電話0918-636380)，或預約「福來老梅園餐廳」採仙桃、蟠桃(預約電話06-5753658）等。造訪楠西區時，也可順道走訪萬佛寺(入園需先預約)、玄空法寺、鹿陶洋江家古厝、永興吊橋、曾文水庫等戶外特色景點，還可順遊玉井老街、噍吧哖紀念園區、走馬瀨農場等景點，讓旅程更加豐富多元。更多臺南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網www.twtainan.net及台南旅遊粉絲團www.facebook.com/traveltainan查詢。(照片觀光旅遊局提供)