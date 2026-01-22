「梅」麗的時刻 凱撒趣淘漫旅台南邀親子家庭，讓孩子放下3C走進山林冒險



季節限定的梅嶺賞梅行程，一賞滿山雪白梅景。圖／ 翻攝西拉雅國家風景區管理處官網

【旅遊經 洪書瑱報導】

冬季至春初正值梅嶺迎來賞梅時節，潔白梅花點綴山頭，吸引不少遊客前來踏青拍照，除了賞花外，當然也要品嚐經典的梅子雞，更是不可錯過的在地美食，梅子的酸香帶出雞湯的甘甜，特別適合寒冷的冬日來上一碗保證暖心暖胃。其中鄰近梅嶺位於西拉雅國家風景區，全台最大水庫－曾文水庫園區中的「凱撒趣淘漫旅台南」，在這個寒假與春節連假即將到來，也是親子出遊的最佳時機，以結合自然山林、冒險體驗的度假型飯店為特色，邀請家長們帶著孩子遠離3C產品，在假期中走進戶外、挑戰自我，透過冒險設施與豐富活動，創造難忘的親子回憶。



入住可暢遊水庫園區一覽曾文水庫遼闊山水湖景。圖／凱撒趣淘漫旅-台南提供







來到凱撒趣淘漫旅台南可以充分享受度假氛圍。圖／ 凱撒趣淘漫旅-台南提供





被群山與曾文溪環繞的凱撒趣淘漫旅台南擁有寬廣的戶外空間與包括高空漫步、攀岩、滑索等多項冒險設施，還有線索遍佈全飯店、需要全家共同動腦挑戰的全館解謎，讓孩子在專業教練引導下安全探索、挑戰突破，過程中不只是體力的挑戰，更是自信心的累積。回到房間，寬敞舒適附有陽臺的豪華景觀房型，讓一家人好好休息、分享一天的冒險故事，留下屬於彼此的假期回憶。可以從白天的體能挑戰到夜晚的親子互動時光，在遠離城市喧囂的環境中重新連結彼此。









凱撒趣淘漫旅台南為台灣第一間主打冒險的飯店。圖／ 凱撒趣淘漫旅-台南提供







凱撒趣淘漫旅台南豪華景觀客房。圖／ 凱撒趣淘漫旅-台南提供





凱撒趣淘漫旅台南並不是以「待在房間裡放空」為主的度假飯店，而是鼓勵孩子走出戶外、動起來的親子冒險基地，成為不少家庭假期中「放下3C、重新充電」的理想去處，讓孩子在遊戲與挑戰中建立自信，也讓大人找回久違的輕鬆節奏，重新感受陪伴的價值。而且冬季造訪凱撒趣淘漫旅台南，也能順遊楠西、玉井及周邊特色景點，尤其每年冬季至春初，鄰近飯店的梅嶺迎來賞梅時節。

在寒假與春節期間，不妨帶著孩子來一趟楠西小旅行，展開一場結合冒險、療癒與成長的親子旅行。







