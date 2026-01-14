梓官烏金入菜！高雄翰品酒店攜手漁會 打造港都創意海味盛宴 推廣在地鮮味

▲高雄翰品酒店攜手梓官區漁會，推出烏魚子港點，高雄市梓官區漁會理事長孫黃秀英(中)以及總幹事張鈞華(左二)蒞臨飯店指導。

【記者 王雯玲／高雄 報導】迎接嶄新年度，高雄翰品酒店再度展現對在地食材的堅持，攜手梓官區漁會嚴選當季新鮮烏魚子，於館內知名的「港都茶樓」推出三款創意新品。主廚團隊將傳統港式技法融合現代風味，不僅呈現烏魚子的鹹香鮮甜，更落實食農精神，為饕客獻上一場兼具美味與深度的海味饗宴。

▲三款限定點心，將烏金的美味發揮得淋漓盡致，包括「烏魚子春捲」「烏金海皇燒賣」「金乳烏魚子腸粉」。

即日起推出的三款限定點心，將烏金的美味發揮得淋漓盡致，包括：以金黃酥脆外皮包裹烏魚子奶皇內餡與珠貝的「烏魚子春捲」；結合彈牙花枝、鮮蝦漿與烏魚子碎的手工「烏金海皇燒賣」；以及將滑嫩腸粉佐以濃郁奶香醬汁的「金乳烏魚子腸粉」。

高雄市梓官區漁會理事長孫黃秀英表示，梓官區漁會長期深耕在地水產，這次與翰品酒店合作，正是希望透過星級飯店的精緻廚藝，將在地優質的烏魚子介紹給全台各地的旅客。總幹事張鈞華也特別強調，梓官直送的烏魚子是依循古法手工製作，油脂豐富且香氣迷人，與港式點心的結合堪稱絕配。

除了餐桌上的美味，飯店更將永續環保融入產品研發。高雄翰品酒店總經理林俊宇指出，與漁會聯名推出的「烏魚子干貝XO醬」和「烏魚子龍虎斑XO醬」，特選外觀微瑕但品質優良的惜食烏魚子製成，不僅大幅減少食材浪費，更為在地水產創造新價值。

為了讓旅客深度體驗港都美食文化，飯店同步推出每日限量四間的【港都烏金・點心入席】一泊二食住房專案。即日起至4月30日，雙人入住雅緻房型每晚3,699元起，專案包含烏金點心雙人套餐與正宗港式早茶早餐，房客更可免費享受7樓Happy Hour啤酒暢飲（飲酒過量有礙健康），從晨間飲茶到夜晚微醺，享受極致海味假期。

飯店一樓同步展售梓官區漁會「戀戀蚵仔寮」系列商品，包含色澤晶瑩、口感紮實的黃金烏魚子，以及適合年節送禮的烏魚鬆方塊酥、烏魚鬆蛋捲等禮盒。透過產地直送的鮮甜滋味，讓每一位到訪高雄的旅人都能帶走一份滿載心意的港都記憶。（圖／記者王雯玲翻攝）