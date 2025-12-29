梓梓同框她挨轟「滾去一邊」 三上悠亞洩心聲：非常難過

三上悠亞透露來台首日，梓梓就陪她練舞。（翻攝Formosa Sexy IG）

前偶像、AV女優三上悠亞加盟福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，27日迎來應援處女秀，吸引大批粉絲搶拍。未料，與三上悠亞同框的隊長梓梓（董梓甯）卻遭網友嗆說「可以滾去一邊嗎」，除梓梓本人以高EQ回應外，三上悠亞也聲援說「希望大家多給隊長一些溫柔與理解。」

梓梓為何站三上悠亞旁邊？

三上悠亞披上「Formosa Sexy」戰袍熱舞應援，不過首度來台的她還在適應環境，梓梓陪同在身旁。未料有粉絲看見2人同框照，留言「那個梓梓可以滾去一邊嗎」「梓梓在旁邊真的輸了」負面言論，梓梓見狀趕緊滅火說「抱歉刺了你的眼」，強調是因三上悠亞不熟主場，所以本週是由自己來帶她。

隨後梓梓也發文重申，身為隊長的她有責任在舞台上協助三上悠亞熟悉球場節奏、動線與互動，讓她能更安心地感受這個環境，也希望每一位到場支持她的球迷粉絲，都能好好被三上悠亞所看到。

三上悠亞聲援梓梓。（翻攝三上悠亞IG）

梓梓也說，希望大家都能尊重每位努力的人，一起愛悠亞、愛夢想家及Formosa Sexy，貼文吸引許多網友按讚。

梓梓熱心照顧她 三上悠亞難過有惡意留言

三上悠亞則在IG限時動態特別提到「梓梓」，感謝她就算身體不舒服也陪自己練舞，不論私下或是場上都細心照顧、保護她，讓她非常安心，希望之後能夠一起並肩努力、互相陪伴；而針對網友惡意言論，她坦言看到後「心裡非常難過」，希望大家能多給梓梓一些溫柔與理解。

三上悠亞27日迎來啦啦隊處女秀，壯壯 （左）也po照直呼對方好可愛。（翻攝壯壯臉書）

