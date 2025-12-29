梓梓成箭靶！同框三上悠亞遭嗆「滾一邊」...她心疼護航：我很喜歡隊長

娛樂中心／綜合報導

三上悠亞12/27、12/28兩天應援秀吸引大批粉絲進場支持。（圖／記者劉彥池攝影）

三上悠亞正式加入福爾摩沙夢想家啦啦隊，27日獻出Formosa Sexy應援初登場，吸引大批粉絲進場支持。然而，事後卻有網友PO出三上悠亞同框Formosa Sexy隊長梓梓的照片，怒嗆：「那個梓梓可以滾去一邊嗎」，貼文一出除了釣出梓梓本尊回應，三上悠亞也親自發聲緩頰。

梓梓同框三上悠亞引發網友不滿。（圖／翻攝自梓梓Threads）

梓梓昨（28）日正面回應網友的惡毒評論，表示為了讓對三上悠亞能更安心地融入環境，以及更熟悉球場的節奏、動線與互動方式，她被球團賦予在舞台上協助對方的角色與責任，「因為悠亞不熟悉我們主場，所以這週是我負責帶著她」，梓梓強調，她已經盡量以不影響觀眾拍攝的前提，把該完成的工作做到最好，並讓三上悠亞感受到尊重與溫暖，期盼大家能把掌聲、尊重與善意留給每一個努力的人。

三上悠亞聲援梓梓。（圖／翻攝自三上悠亞IG）

隨後三上悠亞也在IG曬出與梓梓的合照，親自為對方發聲，呼籲外界給予更多理解與善意，三上悠亞透露，她抵達台灣的第一天，梓梓身體狀況並不佳，卻仍特地抽空陪她練舞，讓她非常感動，「不管是私底下，還是在球場上， 她都一直很細心地照顧我、保護我。 有隊長陪在身邊，真的讓我感到非常安心。」三上悠亞坦言，看到梓梓被外界質疑，她內心感到很難過，溫柔喊話網友能多給梓梓一些溫柔與理解。

