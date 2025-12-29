梓梓站三上悠亞旁邊被嗆「滾一邊」！她暖護隊長揭真相

「Formosa Sexy」啦啦隊梓梓和三上悠亞。（圖／翻攝自yua_mikami IG）

日本人氣女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，日前完成應援首秀，吸引大批粉絲關注，不過熱度之下也意外掀起爭議。有網友在社群平台留言，因不滿隊長梓梓與三上悠亞同框，竟出言攻擊要她「滾一邊」，引發討論，也讓事件迅速延燒。

面對外界聲音，梓梓隨後發文回應，表示得知三上悠亞加入團隊時感到相當開心，也很珍惜能一起站上舞台的機會。她解釋，球隊賦予她的角色，是在場上協助三上悠亞熟悉節奏、動線與互動，讓對方能安心感受球場氛圍，同時也希望到場支持的粉絲，都能被三上悠亞好好看見。對於部分負面評論，她坦言多少會有情緒，但強調舞台不是比較，而是合作。

三上悠亞心疼發聲挺梓梓。（圖／翻攝自yua_mikami IG）

事件發酵後，三上悠亞也在 IG 限動曬出與梓梓的合照，親自為隊長發聲。她感謝隊友們這段時間的照顧，讓自己能順利完成初登場演出，並特別提到梓梓在她抵台第一天身體不適，仍陪她練舞。無論私下或球場上，梓梓都細心照顧與保護她，讓她感到相當安心。

三上悠亞坦言，看到外界對梓梓的討論感到難過，希望大家能多給隊長一些溫柔與理解，並呼籲一起把愛與善意留給努力付出的每一個人。兩人的發聲也獲得不少粉絲力挺，認為團隊合作與彼此尊重，才是舞台上最重要的價值。

