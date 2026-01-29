梓梓辣穿緊身衣「S曲線全看光」！一轉身炸出大蜜桃

娛樂中心／楊佩怡報導

台新夢想家啦啦隊隊長梓梓（董梓甯）不僅舞技精湛，私下更是標準的運動迷。她的興趣非常廣泛，無論是需要精準度的高爾夫，還是高強度的羽球與排球都難不倒她，甚至不時深入山林體驗溯溪之美。憑藉著陽光形象， IG 吸引了超過 95 萬粉絲關注，每當她分享充滿生活感的側拍美照時，總能迅速成為焦點。今（29）日她在IG曬出學習網球時拍下的運動辣照，身穿緊身運動衣的她，完美的展現出凹凸有致的完美身材。

網球場「緊身衣辣妹」竟是梓梓！一轉身「炸出大蜜桃」S曲線全看光

梓梓在IG曬出一系列運動辣照。（圖／翻攝自IG@t40533）

緊身戰袍修長美腿 完美演繹「健康美」

梓梓今（29）日她在IG一系列運動辣照，只見她身穿一套貼身的深灰色連身運動裝，搭配純白色的中筒運動襪以及厚底的白色運動鞋，體造型簡約、俐落且專業。緊身的運動服完全顯現梓梓的纖細腰線與豐滿上圍，形成明顯的S型視覺對比。從側面看，梓梓擁有明顯的翹臀線條，加上她在影片中揮拍、發球的動作，展現了十足的健康美與核心力量。

梓梓辣穿緊身衣，不管是正面還是側面，S型曲線一覽無疑。（圖／翻攝自IG@t40533）

私下練習神情認真 靦腆笑容融化粉絲

從練習的影片中可見，訓練課上，梓梓在教練引導下專注於動作微調，反覆練習揮拍與轉身。面對失敗時，她羞澀的笑容與不服輸的韌性相映成趣。儘管高強度的練習讓球場散落滿地網球，也讓她汗流浹背，但這份對運動的熱忱，展現了她私底下極其認真的一面。

梓梓在球場上近型網球揮拍訓練。（圖／翻攝自IG@t40533）

萬名網友齊朝聖 狂讚：還有什麼不會的？

貼文曝光後，短短2小時就吸引超過1萬網友朝聖，並湧入留言區嗨喊「頂爆梓梓」、「光線好美」、「身材太好了」、「怎麼會有網球學員那麼迷人的」、「究竟還有什麼是董天才不會的」、「場下甜美可愛場上帥氣厲害的網球王梓」、「這不是傳說中的網球王梓嗎」。

一身深灰色緊身運動裝將凹凸有致的身材勾勒得淋漓盡致。（圖／翻攝自IG@t40533）









