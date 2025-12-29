梓梓遭嗆滾一邊！三上悠亞難過發聲 揭對方暖舉

三上悠亞為隊長梓梓聲援。（圖／翻攝自三上悠亞、梓梓IG）





日本性感女神三上悠亞加盟福爾摩沙夢想家啦啦隊，27日獻出應援首秀，吸引大批粉絲到場支持。不過她與Formosa Sexy隊長梓梓同框的畫面曝光後，有網友竟狠嗆「那個梓梓可以滾去一邊嗎」，除了梓梓親自回應外，三上悠亞也發文了。

梓梓表示，為了能讓三上悠亞能夠熟悉球場節奏、動線與互動，讓她可以更安心融入這個環境，因此球隊賦予她協助的任務，她也盡力在不影響粉絲拍攝前提下完成，有時候三上悠亞也會希望一起比愛心、融入團隊，「我也希望能充分讓她感受到我對她的尊重與隊員的溫暖。」

另外，三上悠亞也PO出與梓梓的合照聲援，她透露剛到台灣時，梓梓雖然身體不太舒服，但還是特地陪她練舞，不管在私下或是球場上，都被對方照顧、保護著，因此感到特別安心，「剛剛當我看到大家對隊長的一些討論時，心裡非常難過，希望大家能多給隊長一些溫柔與理解。」

三上悠亞也PO出與梓梓的合照聲援。（圖／翻攝自三上悠亞IG）

三上悠亞也PO出與梓梓的合照聲援。（圖／翻攝自三上悠亞IG）



