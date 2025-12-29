梓梓遭網嗆「滾一邊」！三上悠亞心疼：很喜歡隊長

娛樂中心／饒婉馨報導

日本女星三上悠亞近日正式加入台灣職籃啦啦隊「Formosa Sexy」，然而隊長梓梓與她同框影片曝光後，竟然被網友罵翻，表示「梓梓可以滾去一邊嗎」；留言引來本人親自回應、說明，三上悠亞得知此事後，特別在IG發限時動態替梓梓平反。





梓梓同框三上悠亞遭網嗆「滾一邊」…她親曝私下1暖舉：我很喜歡隊長！

梓梓親自到留言區說明，回覆網友的偏激言論。（圖／翻攝自 Threads ＠t40533）

三上悠亞27日獻出首度應援時，引來大批粉絲支持、朝聖，然而，有人拍到隊長梓梓、三上悠亞的同框照，事後發上Threads卻引來網友怒嗆「梓梓在旁邊真的輸了」、「梓梓可以到旁邊去嗎？有穿衣服跟沒穿衣服都輸悠亞太多了」、「那個梓梓可以滾去一邊嗎」等偏激言論。對此，梓梓本人現身留言區，展現高EQ回應網友「抱歉刺了你的眼，但因為悠亞不熟悉我們主場，所以這週是我負責帶著她，還請你們見諒～」，也有粉絲在下面替梓梓護航表示「梓梓隊長，替你罵他了，不需要去理那種人，妳是最棒的，挺妳」。

梓梓同框三上悠亞遭網嗆「滾一邊」…她親曝私下1暖舉：我很喜歡隊長！

三上悠亞（右）特地發限時動態替梓梓（左）說話，曝光隊長敬業、細心暖舉。（圖／翻攝自IG @yua_mikami）





三上悠亞隨後也在社群平台發出兩人合照，並特別點名感謝隊長梓梓。她心疼透露，自己抵台當日梓梓即便身體不適，仍堅持全程陪同練舞，無論是在高壓的球場應援還是私下相處，梓梓始終展現細心的專業態度，時刻守護、照顧著她，帶給她極大的安全感。她強調，「我真的很喜歡隊長，也很感謝她，希望之後能繼續一起努力、互相陪伴」，針對近日網路上對梓梓的負面評論，三上悠亞坦言心裡相當難過，期望粉絲與大眾能給予這位盡職的隊長更多溫柔與理解。

