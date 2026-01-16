條件曝！新北發「救命金」助子女就學 最高可領3萬5

新北市政府勞工局提醒，符合資格的民眾可申請「114-1學期失業勞工子女就學補助」。（示意圖／東森新聞）





新北市政府勞工局提醒，近期若家中子女就讀國內私立大專校院，且父母因非自願離職而申請勞動部「114-1學期失業勞工子女就學補助」，審核通過者可再申請新北市生活扶助金，最高補助9800元，申請的最後期限至2月9日。

非自願離職勞工子女可申請加碼補助

勞工局局長陳瑞嘉指出，勞動部提供的補助金最高可達26,000元，再加上新北市提供的生活扶助金後，補助總額最高可達35,800元，希望能夠為非自願離職勞工減輕經濟壓力，供子女就學期間，避免因父母失業進而影響到孩子的求學權益。

廣告 廣告

為方便勞工順利接軌各項補助，勞工局於每年9月會主動輔導符合資格的勞工，協助先向勞動部提出子女就學補助申請，經勞動部勾稽比對後，通常於同年12月寄發審核結果通知，隨後勞工局再提供生活扶助金，協助家庭分擔經濟負擔。

怎麼申請？

勞工局表示，申請程序僅需填寫申請書及領據，並檢附勞動部核准通知單、戶口名簿、114-1學期註明明細學費收據及存摺封面影本等文件即可提出申請。但要注意，勞動部「失業勞工子女就學補助」與教育部「行政院減免學雜費」方案不得重複請領，如已繳回教育部補助款，須一併附上補繳收據影本。

勞工局指出，補助對象為設籍新北市、符合非自願離職失業勞工資格的父母，子女須就讀國內私立大專校院（不含五專前三年及研究生）。公立大專或五專前三年、研究生等不列入補助範圍。補助金額依學費差額計算，每名學生最高可領9,800元。

申請方式可透過郵寄，將完整申請資料寄至「新北市政府勞工局」，信封請註明「申請新北市失業勞工子女生活扶助補助」。申請表格與相關簡章可至「新北勞動雲」下載。若錯過勞動部申請期間，但符合資格的新近非自願離職勞工，也可撥打電話2960-3456轉6312洽詢。

更多東森新聞報導

余男見義勇為擋張文！蔣萬安：將給家屬600萬撫卹金

新豐鄉親獨有！排隊搶領「3600元」旅日補助金

發錢了！1鄉鎮今領5千元補助 估1.2萬人受惠

