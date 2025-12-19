條列10理由 未合法組成憲法法庭 判決無效

蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3位大法官條列十大理由，認為大法官應遵守憲法授權國會修正的憲法訴訟法。圖為立法院處理行政院所提「憲法訴訟法」覆議案，以反對覆議案62票，贊成覆議案51票，覆議案不通過。（本報資料照片）

蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3位大法官，分別在公法及行政法、刑事法有專業研究，也是資深的法律人，她們對於司法院代理院長謝銘洋等5位大法官強渡關山作成的憲法判決，條列十大理由，不同意19日憲法法庭「114年憲判字第1號判決」、「未合法組成的憲法法庭自始不具審判權，5位大法官合議的判決當然無效」。

首先她們認為，憲法就司法院及大法官的組織事項，採憲法委託立法的模式，憲法對此從未保持沉默，立法者依此所制定的《司法院組織法》與《憲法訴訟法》，構成憲法權力分立制度的一環，對所有國家權力機制均具絕對拘束力，違反者不僅違法，亦屬違憲。換句話說，「應該遵守憲法授權國會修正的憲法訴訟法」。

廣告 廣告

其次，憲法賦權對象為「司法院大法官15人」的整體屬合議體，憲法從未賦權於個別或部分大法官，合議體須依法律所定組織形式及法定人數合法成立，才可以行使憲法審判權，5位大法官不符合組成合議的憲法法庭，不存在法律意義上的審判組織。

她們表示，修法後規定，憲法法庭須由「大法官現有總額三分之二以上，且不得低於10人」組成，大法官受絕對拘束，無從拒斥、排除或選擇性適用。現有大法官僅8人的情形下，憲法法庭無從合法成立，個案審判權即不可能產生，況且，有效法律非經依法變更、廢止，或由「合法組成」憲法法庭依法宣告其失效前，對憲法法庭及大法官，都具絕對拘束力。

3位大法官認為，憲訴法修法後成為憲法審查的聲請審查標的，其效力不因此喪失或「暫停」，未合法組成的憲法法庭或其成員，也無權否認有效法律的效力，否則將使法律效力淪為個案操控的結果，動搖法治國之根基。