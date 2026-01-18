「一條根女王」宣布出道 起底身份是台中超美櫃姐

資深演員朱永德（左）與小貞姐姐合影。（小貞姐姐提供）

有「一條根女王」美譽的台語新人小貞姐姐正式踏入歌壇，在歌手老公「是的院長」黃文杰的全力支持下亮麗出道。她的出道單曲〈一世人疼你若性命〉甫推出便獲選為三立八點檔《百味人生》片尾金曲，話題度十足，也讓她一出道就備受矚目。

其實在成為歌手之前，小貞姐姐曾是台中百貨公司的專櫃小姐，當年業績表現亮眼，在同業間小有名氣。她回憶，過去每天自行開車上班，只要車子停在路邊，排班的計程車司機便爭相上前幫忙泊車，親切的待人處事也讓她累積極佳人緣。那段時期，她更被封為「中正路一條花」，是不少人心中難忘的亮眼存在。

廣告 廣告

與老公攜手走過30年，夫妻倆從草創起家，一步一腳印打造出屬於自己的「一條根王國」，也讓小貞姐姐因此被外界冠上「一條根女王」的稱號。此次推出音樂作品，家中產品更全面換上她的主視覺力挺，相當霸氣。巧合的是，老公黃文杰其實比她更早跨足歌壇，率先以歌手身分出道，如今夫妻倆雙雙斜槓演藝圈，不僅各自闖出成績，也成為中南部活動市場炙手可熱的夫妻檔，演出邀約不斷，堪稱事業與感情同步開花。

〈一世人疼你若性命〉是一首深情的台語對唱情歌，由樂壇大師楊彩藝量身打造，以樸實卻濃烈的情感，描繪戀人從思念、等待到相守一生的承諾，歌詞溫柔動人，唱出無論風雨、苦甜都要攜手同行的愛，傳達「把你疼進生命裡」的永恆深情。

這首作品也特別邀請資深演員朱永德合唱，他曾演出《臺灣阿誠》、《臺灣龍捲風》、《臺灣霹靂火》、《炮仔聲》等多部收視冠軍八點檔，戲劇資歷深厚。熱愛歌唱的朱永德與小貞姐姐在配唱時首度合作，雙方很快培養出絕佳默契。

MV拍攝期間，朱永德更以多年戲劇經驗細心帶戲、陪戲，讓首次挑戰演出的的小貞姐姐能夠安心投入角色。她感性表示，朱永德在現場不只是對手戲演員，更像是一根「定心針」，給了她極大的安全感，也成為她完成首支音樂錄影帶最重要的支柱。

從百貨專櫃小姐，到打造事業版圖的「一條根女王」，再到正式站上歌壇舞台，小貞姐姐用〈一世人疼你若性命〉唱出自己的人生歷程，也唱進了不少觀眾的心。

更多中時新聞網報導

雷嘉汭罹病入夜發作 眼頸腫一圈

機車考照去年7.1萬人放鳥 停權加嚴

RAIN性感半裸 燃爆小巨蛋