「一條根女王」真面目曝光！老公竟是台語南霸天

小貞姐姐（右）邀請資深演員朱永德合唱新歌。小貞姐姐提供

「一條根老闆娘」小貞姐姐受封「一條根女王」，嫁給老公黃文杰前曾是台中百貨公司的專櫃小姐，當年業績表現相當亮眼，在同業間小有名氣。她回憶，當時每天自己開車到百貨公司上班，只要車子一停在路邊，排班的計程車司機就會搶著上前幫忙泊車，可見她親切待人的好人緣。

小貞姐姐與老公攜手走過30載，夫妻倆從草創起家，一步一腳印打造出屬於自己的「一條根王國」，也因此讓小貞姐姐被封為「一條根女王」，此次發片，家中產品也悉數換上她的主視覺力捧，有趣的是，老公黃文杰其實比她更早一步跨足歌唱領域，先行出道成為歌手，為知名度極高的「台語南霸天」。

廣告 廣告

如今夫妻倆雙雙斜槓演藝事業，熱愛唱歌的她，近日更推出〈一世人疼你若性命〉，是一首深情的台語對唱情歌，以樸實卻濃烈的情感，描寫戀人從思念、等待到相守一生的承諾。特別邀請資深演員朱永德合唱，朱永德曾演出《臺灣阿誠》、《臺灣龍捲風》、《臺灣霹靂火》、《炮仔聲》等多部冠軍檔轟動大戲，戲劇經驗豐富。

拍MV時，朱永德更以多年戲劇專業循循善誘地帶戲、陪戲，讓初次挑戰演戲的小貞姐姐能夠安心投入角色。她特別感性表示，朱永德在現場不只是對手戲演員，更像是一根定心針，給她極大的安全感。

小貞姐姐（左）邀請資深演員朱永德合唱新歌。小貞姐姐提供



回到原文

更多鏡報報導

獨家／羅志祥昔日師兄遭討30萬！險從天橋跳下去 連未婚妻都跑了

獨家／孫德榮怒轟一群草包！羅志祥、金志遙「狂嗑炒飯」慘挨罵

獨家／33歲女星拒接8位數代言 「1原因」寧拍全祼寫真

生殖器流膿紅腫！17歲男同時感染梅毒＋淋病 竟只關心「這件事」