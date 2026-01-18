「一條根女王」遭起底曾是台中櫃姐 歌手老公撐腰出道

小貞姐姐（左）邀朱永德合唱〈一世人疼你若性命〉。小貞姐姐提供



「一條根女王」小貞姐姐在歌手老公「是的院長」（黃文杰）的支持下以《百味人生》片尾曲〈一世人疼你若性命〉出道，婚前曾是台中百貨公司專櫃小姐，的她當年業績相當亮眼，她回憶當時自己開車上班，只要車子一停在路邊，排班的計程車司機就搶著幫忙泊車，如今夫妻倆雙雙斜槓演藝事業，中南部活動邀約多到接不完。

小貞姐姐與老公攜手走過30年，夫妻倆從草創起家，一步一腳印打造「一條根王國」，此次發片，自家產品也換上她的主視覺力捧。〈一世人疼你若性命〉不僅邀楊彩藝為她量身打造，也特別找來《炮仔聲》資深演員朱永德合唱，雖然2人配唱時才首度見面，但很快就培養出好默契。

拍攝MV時，朱永德以多年戲劇專業帶戲、陪戲，讓初次挑戰演戲的小貞姐姐能夠安心投入角色，她感性表示：「朱永德在現場不只是對手戲演員，更像是一根定心針，給了我極大的安全感，也成為我完成首支音樂錄影帶時最溫暖、最重要的支柱。」

