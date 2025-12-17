一條棉被的溫度 順仁兄弟會用愛點亮冬天

▲「順仁兄弟會」舉辦「順著溫暖前行．仁愛持續發光」捐贈儀式(圖／柳榮俊攝2025.12.17)

[NOWnews今日新聞] 歲末寒冬，愛心暖流注入台中！由台中市議員賴順仁創辦的「順仁兄弟會」，今（17）日於台中市議會舉辦「順著溫暖前行．仁愛持續發光」捐贈儀式。會中宣布捐助新台幣30萬元予十方社會福利慈善事業基金會，協助修復受損的聯外道路；同時攜手家樂福捐贈250條全新保暖棉被，分送給獨居長者及弱勢家庭，以實際行動打造在地最堅實的公益後盾。

順仁兄弟會創會長議員賴順仁表示，順仁兄弟會是「一起挺、一起走」的力量，成立數年來，迅速匯聚各行各業的會員，成立兄弟會的初衷，是希望在忙碌的城市裡，保留一份互助、互惠、彼此照應的精神，近年物價攀升、就業等因素，使許多社福團體募款、弱勢家庭生活更加困難，冬季更是考驗他們的基本生活品質。

廣告 廣告

「打造民間最大善意循環！」 賴順仁表示，得知十方社福基金會聯外道路受損亟需修復，服務弱勢時亦面臨資源需求增加，兄弟會會員一致決議捐助基金會，捐款30萬元予十方方社福基金會，其中部分資金將協助基金會修復因外力受損的聯外通道，同時補足營運資源，讓有需要的人感受到幫助，服務不受影響。

台中市社會局長廖靜芝表示，十方啟能提供弱勢身障朋友，白天有上課學習的機會，透過學習讓身障朋友能找到工作，為自己賺到生活費，今天的活動很溫馨，十方還帶領小朋友前來表演，很努力唱歌表演感謝善心人士幫忙，感謝賴順仁登高一呼，每年都很熱心參與公益活動。

十方社會福利基金會主任游月菊指出，聯外道路對十方的老師及學員進出很重要，第一時間先清理道路，但還要做好擋土牆，感謝廠商讓十方欠款先施工，也感謝藝人胡瓜義不容辭幫忙，目前600萬元的工程款還差約200萬元。

游月菊說，今年募款比過去困難，發現郵政劃撥捐款少很多，捐款額度也減少，十方1年需4800萬元，50%以上靠募款，除政府補助外，每月要籌款300萬元，還好有善心人士支助，十方明年適逢40週年，規劃明年7月舉辦感恩餐會，胡瓜允諾會來主持。

順仁兄弟會會長謝泊宏說，今年在家樂福共同響應下，兄弟會採購 250條保暖棉被，分送給亟需援助的族群，棉被看似平凡，對弱勢家庭卻是不容或缺的重要冬季物資，許多家庭因居住環境潮濕、設備老舊或收入不穩，難以抵禦寒流，因此這份援助「不只是溫暖，更是一份安心」，捐贈儀式中，部分棉被亦在現場展示，象徵溫暖將一件件送入真正需要的家庭。

受助家庭代表感謝順仁兄弟會，單親媽媽陳女士說，她需同時照顧孩子與父母，工作量有限、收入不穩，冬天常為孩子保暖煩惱。有人願意在這個季節關心我們，真的很溫暖，希望未來有能力也會回饋社會。

謝泊宏強調，順仁兄弟會做的不只是捐款，而是一種善意文化的推動，每一塊錢都是會員辛苦賺來的，我們希望把它花在對的地方，感謝會員無私付出，讓今年的援助規模比往年更有力量，並期盼未來持續擴大公益版圖，把溫暖送到更多地方。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

挑戰全台最大「超巨蛋」 中市推4.5萬席、附設主題飯店

耶誕必拍！中市四大水岸光廊 豐原變身雪國

喚不醒的早晨 前台中市議長張宏年辭世 兒觸冰冷遺體淚崩